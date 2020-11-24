الكشك الفلاحي طريقة صناعته في الفلاحين من البداية للطبخ أسرار جديدة لم تعرفها من قبل “فيديو”

الكشك الفلاحي مخزون الفلاح السنوي من زراعة القمح، فالكشك في منازل الفلاحين هو المخزون الذي يحرص الفلاحين على خزنه سنويا في بيوتهم من محصود القمح وذلك لتناوله طوال العام.

ونستنتج من ذلك أن الكشك الفلاحي مرتبط بمحصول وحصاد القمح، فالفلاح بعدما يقوم بإدخال القمح إلى البيوت يحرص على الاحتفاظ بجزء كبير من القمح في البيت ثم بيع باقي محصول القمح للتجار أو شون القمح وتسليمه للدولة لصناعة الدقيق المدعم، أما الجزء الذي يحتفظ به في البيت فيقوم بصناعة الكشك وصناعة الخبز والشعرية البيتي والكثير من المنتجات التي تقوم نساء الفلاحين في بيوتهن.

والكشك الفلاحي مثله مثل باقي المنتجات التي تحرص بيوت الفلاحين على تواجده مثله مثل البتاو والعيش الشمسي وغيرهما

في هذا المقال سوف نتناول طريقة صناعة الكشك الفلاحي من البداية حتى الطبخ .

أولا بداية صناعة الكشك الفلاحي أو انسب وقت لصناعته

تبدأ صناعة الكشك الفلاحي مباشرة بعد موسم حصاد القمح، ودخول محصول القمح إلى البيوت، وهنا يأتي دور النساء، التي تجتمع لعمل الكشك، وهو عمل جماعي يحرص الكثير من نساء الفلاحين إلى التجمع من اجل عمل الكشك.

خطوات صناعة الكشك الفلاحي

يمر عمل الكشك في الفلاحين بمجموعة خطوات طويلة ومراحل عديدة من اجل الانتهاء من صناعته، فحبة أو قطعة الكشك التي نراها أمامنا أخذة مجهود طويل لكي تصل إلى ايدينا بهذا الشكل.

وسوف نوضح لكم خطوات صناعة الكشك فيما يلي

مرحلة غسيل القمح لعمل الكشك الفلاحي

في هذه المرحلة تقوم النساء بغسل القمح غسلا جيدا حتى يتخلص القمح من الشوائب المتعلقة به من الطين، فتقوم النساء بغسلة ونقعه في الماء اكثر من مرة حتى يصبح الماء الخارج أو الناتج من الغسيل شفاف وخالي من الشوائب أو العكارة.

مرحلة سلق القمح لعمل الكشك

بعد أن انتهينا من مرحلة غسل القمح الذي نريد عمله كشك تأتي مرحلة السلق، وهي أن تقوم المرأة بوضع كمية القمح المراد صناعتها كشك في أواني كبيرة”حله” وتوضع على القانون”موقد نار” ثم تتركه حتى يستوى القمح ويصير “بليله”

مرحلة تنشيف القمح

بعد أن تتم عملية غسيل القمح بنجاح،وقمنا بسلقه على النار، واصبح القمح مسلوق واصبح على شكل بليله، تأتي عملية تنشيف القمح في الذي تم غسلة وسلقه أو ” ألبليله” في الشمس، وذلك حتى ينشف ويجف من الماء، وتأتي المرحلة التالية من صناعة الكشك الفلاحي وهي مرحلة الطحن.

مرحلة الطحن

تقوم النساء بأخذ القمح المسلوق والمنشف أو المجفف في الشمس والذهاب به إلى الطاحونة أو ماكينة الطحين، ودش القمح دش خشن، بحيث انه لا يصير دقيق.

مرحلة العجن

بعد دش القمح تقوم النساء بعجن الكشك الفلاحي، وهي مرحلة خلط متشوش القمح بالبن وهو لبن معد مسبقا ومخزون طوال العام من اجل هذه اللحظة.

مرحلة التقطيع

بعد عجن الكشك تقوم النساء بتقطيع الكشك الفلاحي على شكل قطع صغيرة أو كرات صغيرة، ويقومون بالتقطيع على سعف النخيل أو الحصر فوق اسطح المنازل أو في أي مساحة فاضية من الأرض .

مرحلة التنشيف

تترك النساء الكشك بعد تقطيعه فترة في الشمس حتى ينشف وبعد ذلك يقومون بجمعه وتخزينه.

مرحلة ما قبل التخزين

قبل عملية تخزين الكشك تقوم النساء بعملية تحميص الكشك، ووهي عملية هامة للغاية وذلك حتى لا يتعرض الكشك للتلف ووصول السوس له.

ومرحلة التحميص هي المرحلة النهائية في مراحل صناعة الكشك والآن اصبح الكشك جاهزا للطهي ويمكنك مشاهدة مراحل الكشك ومشاهدة النساء التي تقوم بصناعته في الفيديو.