طريقة عمل فتة دجاج سوري وجبات شامية فتة سوري بالأرز

تعتبر فتة الدجاج من أفضل الوجبات الشامية التي انتشرت بكثرة في الأيام الأخيرة، وتخصصت المطاعم السورية في عمل الفتة السوري سواء باللحم أو بالدجاج، ويرغب الكثير من الأسر في تناول تلك الوجبة الشامية وطلبها من المطاعم ولكن اليوم يمكن إعداد فتة فراخ سوري بوصفات متعددة يمكنك إختيار منها نوعك المفضل مع إضافة توابل مميزة تعزز من طعم الفتة بنكهات لذيذة ستتمكن كل ربة منزل من إعداد تلك الوصفة السورية المشبعة في منزل بأقل الأسعار واقتصادية جدا وموفرة أكثر من شراءها من الخارج بطعم أحلى من الجاهزة. مكونات عمل فتة دجاج بالأرز سوري الأصلية كوب أرز بسمتي كبير. كوب ماء دافئ. رشة صغيرة ملح. كمية من صدور دجاج محلية ومقطعة المربعات. 2 فص ثوم. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ربع كوب من الطحينة. مكسرات على حسب الرغبة. كوب زبادي. طريقة خطوات عمل فتة دجاج سوري بالأرز ضعي الأرز في ماء دافئ على جنب ويترك لفترة جانبا، ضعي قطع الدجاج داخل مياة حتى يتم سلقها تماما وضعي معها ليمون وورق لورا وحبهان واتركي دجاج حتى ينضج مع البهارات.

في مقلاة حمري قطع من الخبز الأبيض الشامي في زيت ساخن غزير، حتى يأخذ الخبز لون ذهبي على حرارة متوسطة حتى لا يحترق.

ضعي ملعقة كبيرة من الزبدة مع الزيت وحمري الأرز مع القليل من الملح ودعي الأرز ينضج مع مرقة دجاج المسلوق.

بإناء آخر ضعي الزبادي والثوم بعد فرمه جيدا حتى يصبح ناعم، ومع الطحينة وقلبي كل تلك المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

يرفع الدجاج المقطع من ماء السلق، ويوضع الأرز في طبق عميق ويضاف له شرائح الدجاج المقطعة ويوضع فوق الأرز الخبز المحمص وعليه قطع الدجاج والمكسرات وعليه صوص الذي أعدته مع مكسرات ويقدم وتصبح فتة دجاج جاهزة. طريقة خطوات عمل فتة دجاج سوري بالأرز

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