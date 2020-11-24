ما الفرق بين حصى الكلى ورمل الكلى، يكمن في معرفة المسبب المرضي، ويتم ذلك عن طريق التشخيص الطبي الدقيق، إلا أن طرق العلاج والأعراض يمكن أن تتشابه بين الحالتين الصحيتين، ونتعرف على تلك الفروقات في التالي.

ما الفرق بين حصى الكلى ورمل الكلى:

حصى الكلى دوت الخليج نوع من أنواع رمل الكلى ذات الحجم الكبير، وقد تتشابه الأعراض، إلا أن العلاج يختلف في كلا الحالتين، وذكر موقع "ويب طب: في موضوعين منفصلين أسباب وأعراض وطرق علاج كل من حصى الكلى ورمل الكلى، وهي:

أسباب رمل الكلى:

يحدث تكون للرمل في الكلى نتيجة تراكم المعادن والأملاح الذائبة في البطانة الداخلية الخاصة بالكلى، ويحدث بسبب سوء التغذية و الوراثة وجفاف الجسم.

أعراض رمل الكلى:

الإصابة بعدوى البول والشعور بالآلام أثناء التبول.

فرط التعرق خاصة أثناء الليل.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وجود آلام في منطقة جانب البطن أو حتى في منطقة الفخذ.

الآلام في منطقة الخصيتين لدى الرجال.

أسباب حصوات الكلى:

تتكون الحصى في الكليتين نتيجة لتغيرات في المستويات الطبيعية، السليمة، للسوائل، الأملاح، المعادن ومركبات أخرى يحتوي عليها سائل البول، وسببها الرئيسي نقص السوائل في الجسم.

أعراض حصوات الكلى:

تظهر أعراض حصوت الكلى في حال خروجها من الكلى نحوى المثانة، وتكون عبارة عن:

تغير في لون البول.

ألم في أحد جانبي البطن.

الشعور بالغثيان والقيء.

علاج رمل الكلى وحصوات الكلى:

كل من رمل الكلى وحصوات الكلى تتواجد في الكلى وبالتالي تتشابه طرق العلاج، وهي كالتالي:

شرب الكثير من السوائل للمساعدة على خروج الرمل ونزل الحصوات الصغيرة مع البول.

التعرض للموجات فوق الصوتية التي تساهم في تفتيت الحصوات.

الخضوع للعمليات الجراحية البسيطة للتخلص من حصوات الكلى الكبيرة أو رمل الكلى الكثير.

تغير نمط الحياة من حيث النظام الغذائي المتبع.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.