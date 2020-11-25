أسس الزواج الناجح 8 قواعد تعرفي عليها لحياة زوجية سعيدة بدون خلافات

أسس الزواج الناجح , قد يَظن الأزواج أن الحب يَكفي لجعل الزواج يُصبح ناجح وسعيد، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن الزوجين يحتاجون لبعض الأمور الأخرى، والتي تُعتبر هي أسس الزواج الناجح.

أسس الزواج الناجح

والقاعدة الأساسية التي يَتم عليها بناء الزواج السعيد، والتي تَتمثل في بعض النقاط:-

أولًا:- السؤال على تَفاصيل اليوم

على الزوجة أن تسأل الزوج كيف سار يوم العمل الخاص به، لأن الاهتمام بمعرفة التفاصيل بين الزوجين يَدل على وجود الحب والمشاعر بينهما.

ثانيًا:- الخصوصية وحفظ الأسرار

منذ اليوم الأول في الزواج يَجب الاتفاق على أن جميع ما يَحدث بينهما أو ما يَحدث من أحداث تَكون بينهما هما فقط، لا يَجوز إفشاء السر حتى وإن كان بالمشاكل بين العائلات.

ثالثًا:- المٌجاملة الصادقة

يُحب الجميع الإطراء والثناء وسماع عبارات المَديح، لذا يُمكن كسب قلب الزوج والزوجة بالعبارات الجميلة، خاصًة وإن كانت أمام العائلة أو الأصدقاء.

رابعًا:- حل المشاكل بهدوء وعدم دخول طرف ثالث بينهما

بالطبع يُمكن أن يَتعرض حياة الزوجين بعض المشاكل، والمهم هو مناقشة كل الأمور بكل حيادية وعدم التحدث عن السلبيات تِباعًا، ومُحاولة نقطة تَواصل وتَفاهم بينهما.

خامسًا:- تَقبل الطرف الآخر كما هو

دون مُحاولة تَغييره، لأن هذا الأمر يُفسد العلاقة الزوجية، ويَجعل الشريك لا يَثق بنفسه.

سادسًا:- الصداقة والوضوح والثقة

وهم أهم ثلاثة مُقومات للزواج الناجح، لا يَجوز الكذب على الشريك، أو التلاعب وعدم الوضوح يُفسد الثقة بين الزوجين.

سابعًأ:- كسر الروتين والتَجديد في كل شيء

سواء في العلاقة الزوجية، أو في قضاء يومًا خاص، أو عن طريق القيام بمُفاجآت بسيطة حتى وإن كانت غير مُكلفة، تُساعد في جعل الحياة أفضل.

ثامنًا:- المُشاركة وتَحمل المسؤولية بين الزوجين

والتي تساعد في تَخفيف الحِمل، فلا يَجوز اقتصار الأمر على الزوجة في الاهتمام بالبيت فقط، أو تَحمل الزوج الجانب المالي فقط، المٌشاركة في كل شيء تَقسم الصعوبات على الشريكين مما يٌساعدهم في الشعور بالسعادة معًا.

وفي الختام عليكي عزيزتي الزوجة الوقوف دائمًا بجانب زوجك وتجنب اختلاق أي مشكلة من لا شيء ولتحقيق حياة زوجية سعيدة عليكي معرفة أسس الزواج الناجح.