جفاف الأنف احدث اعراض الاصابة بفيروس كورونا

أعراض عدة باتت تنذر بالإصابة بفيروس كورونا، ويومًا بعد يوم يضاف عرض جديد، وصنفت الأعراض تبعًا لوقت حدوثها، فهنالك أعراض مبكرة وهنالك أعراض خلال فترات الإصابة وحتى بعد الشفاء، وهاهي دراسة جديدة تؤكد أن جفاف الأنف عرض جديد وهو عرض مبكر يدل على فيروس كورونا.

جفاف الأنف وكورونا:

توضح دراسة جديدة نشرها فريق دولي من الباحثين على موقع medRxiv، تفاصيل الأعراض الأنفية المرتبطة بفقدان حاسة الشم والتذوق في مرض فيروس كورونا 2019، بما في ذلك الأعراض المبكرة، والتي تعد علامات التحذير من العدوى.

تفاصيل الدراسة:

استكشف الباحثون أعراض الأنف لدى مجموعة من 35 مريضًا، بما في ذلك فقط تلك التي يمكن أن تسبب اضطرابات ملحوظة في وظيفة حاسة الشم.

ووجدوا أن ما يقرب من 70٪ من مجموعة المرضى قالوا إن لديهم واحدًا أو أكثر من الأعراض الأنفية ، بما في ذلك "إحساس غريب في الأنف" ، أي ما يقرب من 37 مرة أكثر من المجموعة الضابطة.

وقال أكثر من 60٪ إنهم شعروا بجفاف غير طبيعي في الأنف مقابل حوالي 15٪ من المجموعة الضابطة، بالإضافة إلى ذلك ، قال أكثر من نصف مجموعة المرضى إنهم شعروا كما لو أنه تم استخدام غسول أنف قوي، في حين أبلغ عضو واحد فقط من المجموعة الضابطة عن هذا الإحساس ، مما يجعل مجموعة المرضى معرضة بنسبة 32 ضعفًا لهذه الأعراض.

في مجموعة المرضى ، ظهرت الأعراض الأنفية في الغالب في نفس الفترة التي تغير فيها حاسة الشم والذوق، أو قبل أن يبدأ الأخير، وكان متوسط ​​فترة هذه الأعراض 12 يومًا ، في المتوسط ​​، مقابل 5 أيام في المجموعة الضابطة.

وبشكل عام ، كان حوالي 85٪ و 80٪ من المرضى يعانون من مشاكل فقدان الشم والتذوق ، على التوالي ، وهو ما يتوافق مع التقارير الأخرى حول هذا الموضوع.