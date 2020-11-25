اضرار القولون العصبي على الكلى، لم يؤكد عليها الطب، حيث يعتقد أن انتفاخ القولون يمكن أن يضر الكلى، وهذا خطأ شائع، كما أن أعراض القولون العصبي لا تؤثر بشكل أو بآخر على صحة الكلى، كما أن القولون العصبي له عدد من المضاعفات على الصحة ليس من بينها تضرر الكلى، وتلك المضاعفات اوردها موقع "ويب طب" وهي..

مضاعفات القولون العصبي:

القولون العصبي يسبب الإمساك، وكثرة الإمساك واحتباس البراز في القولون لفترات طويلة يسبب تضرر الأمعاء.

القولون العصبي يسبب الصداع، والغثيان، والقيء.

القولون العصبي يسبب عدم تحمل الطعام، وبالتالي يلزم الشخص على تناول أطعمة معينة، وذلك يمكن أن يسبب سوء التغذية.

تكرار حدوث الإمساك والإسهال وهم من أعراض القولون العصبي يسبب البواسير، مما يؤدي إلى نزف في الأوعية الدموية المنتفخة حول فتحة الشرج.

تضطر المرأة الحامل إلى التوقف عن تناول أدوية القولون العصبي حفاظا على صحة جنينها، وبالتالي سوف تصاب كثيرًا بحرقة المعدة وعسر الهضم.

القولون العصبي وأعراضه غير القابلة للتوقع وصعوبة السيطرة على نوباته يؤدي إلى سوء نوعية الحياة، حيث يصعب على مريض القولون العصبي ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

الاكتئاب والقلق والاضطرابات المزاجية أحد مضاعفات القولون العصبي.

أحد أبرز مضاعفات القولون العصبي جفاف الجسم، بسبب حالات الإسهال المتكررة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.