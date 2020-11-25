الستايل البوهو من الستايلات المميزة والمختلفة جدا ، لكن في بنات كتير مبتعرفش تنسقه بشكل صح ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم 10 طرق تلبسي بيهم الستايل البوهو في الشتا.
طرق تلبسي بيهم الستايل البوهو في الشتا:
1- الجواكت الكبيرة:
الجاكيت الكبير او الضخم من افضل القطع لموسم الشتا اللي ممكن تنسقي بيه ستايل بوهو ، سواء كان جاكيت فرو, او جلد, او ترنش جاكيت, او تيدي بيير جاكيت.
2- السكارفات بالحجم الكبير:
كل حاجة بحجم كبير يعتبر اسلوب او ستايل بوهو ، والسكارفات اكيد مش استثناء من القاعدة دي ، السكارف الكبير هيضيف للوك بتاعك ستايل بوهو وفي نفس الوقت هيدفيكي ، والسكارفات الكبيرة بتيجي باشكال كتير جدا ، يعني اكيد هتلاقي السكارف اللي يناسبك.
3- الفساتين الماكسي:
كتير بيفكروا ان الفستان مش من الحاجات المناسبة لموسم الشتا ، ولكن الفساتين الطويلة من الستايلات اللي ممكن تلبسيها في الشتا بكل اشكاله سواء المطبوع بالورد, والمرسوم, والمخطط, والالوان الغامقة والخامات التقيلة المناسبة لجو الشتا ، يعني هتقدري تلاقي الفستان اللي يناسبك.
4- الفيست:
الفيست من القطع اللي ممكن تعملي بيها ستايل بوهو بسيط ، سواء المصنوع من الفرو, او الجلد, والستايل الطويل او القصير منه.
5- الجيبات الماكسي:
لو عايزة تعملي لوك من قطعتين بس ، نسقي قميص, وجيبة ماكسي, وبوت ، وكده تبقي عملتي لوك بوهو سهل وبسيط ، وبالظبط زي الفساتين ، هتلاقي الجيبات باشكال كتير مختلفة عشان تناسب ستايلك.
6- الحلقان الكبيرة:
لما نقول ستايل بوهو ، في الستينات والسبعينات كانت الحلقان الكبيرة من اساسيات الستايل البوهو ومرتبط بيه ارتباط قوي ، وما زالت لحد دلوقتي الحلقان الكبيرة بتضيف للستايل البوهو.
7- البونشو:
البونشو من القطع الشتوية المريحة جدا واللي بتضيف اناقة للوك بطريقة بسيطة ، وتقدري تلبسيه فوق اي قطعة عندك في الدولاب.
8- القبعات الكبيرة Brimmed Hat:
ستايل ال Brimmed Hat كمان من الحاجات المرتبطة باللوك البوهو سواء في الصيف او الشتا ، وتقدري تلبسيها مع اي outfit عندك في الدولاب.
9- البوت الجلد:
البوت من انسب الحاجات للشتا ، ومش مهم بوت طويل او انكل اي نوع هيكون مناسب مع اسلوب البوهو ، وكل واحدة تختار اللي يناسبها او بتفضله اكتر.
10- العقد ال Statement والاساور الكبيرة:
الاكسسوريز تعتبر عنصر اساسي في ستايل البوهو ، وكل ما زاد العدد كل ما كان افضل في الستايل ده ، وبشكل خاص العقد والاساور بالحجم الكبير.
15 ستايل مريح للشتا هتحبيهم وتضيفيهم لدولابك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 طرق تلبسي بيهم الستايل البوهو في الشتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.