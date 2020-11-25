الستايل البوهو من الستايلات المميزة والمختلفة جدا ، لكن في بنات كتير مبتعرفش تنسقه بشكل صح ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم 10 طرق تلبسي بيهم الستايل البوهو في الشتا.

طرق تلبسي بيهم الستايل البوهو في الشتا:

1- الجواكت الكبيرة:

الجاكيت الكبير او الضخم من افضل القطع لموسم الشتا اللي ممكن تنسقي بيه ستايل بوهو ، سواء كان جاكيت فرو, او جلد, او ترنش جاكيت, او تيدي بيير جاكيت.

2- السكارفات بالحجم الكبير:

كل حاجة بحجم كبير يعتبر اسلوب او ستايل بوهو ، والسكارفات اكيد مش استثناء من القاعدة دي ، السكارف الكبير هيضيف للوك بتاعك ستايل بوهو وفي نفس الوقت هيدفيكي ، والسكارفات الكبيرة بتيجي باشكال كتير جدا ، يعني اكيد هتلاقي السكارف اللي يناسبك.

3- الفساتين الماكسي:

كتير بيفكروا ان الفستان مش من الحاجات المناسبة لموسم الشتا ، ولكن الفساتين الطويلة من الستايلات اللي ممكن تلبسيها في الشتا بكل اشكاله سواء المطبوع بالورد, والمرسوم, والمخطط, والالوان الغامقة والخامات التقيلة المناسبة لجو الشتا ، يعني هتقدري تلاقي الفستان اللي يناسبك.

4- الفيست:

الفيست من القطع اللي ممكن تعملي بيها ستايل بوهو بسيط ، سواء المصنوع من الفرو, او الجلد, والستايل الطويل او القصير منه.

5- الجيبات الماكسي:

لو عايزة تعملي لوك من قطعتين بس ، نسقي قميص, وجيبة ماكسي, وبوت ، وكده تبقي عملتي لوك بوهو سهل وبسيط ، وبالظبط زي الفساتين ، هتلاقي الجيبات باشكال كتير مختلفة عشان تناسب ستايلك.

6- الحلقان الكبيرة:

لما نقول ستايل بوهو ، في الستينات والسبعينات كانت الحلقان الكبيرة من اساسيات الستايل البوهو ومرتبط بيه ارتباط قوي ، وما زالت لحد دلوقتي الحلقان الكبيرة بتضيف للستايل البوهو.

7- البونشو:

البونشو من القطع الشتوية المريحة جدا واللي بتضيف اناقة للوك بطريقة بسيطة ، وتقدري تلبسيه فوق اي قطعة عندك في الدولاب.

8- القبعات الكبيرة Brimmed Hat:

ستايل ال Brimmed Hat كمان من الحاجات المرتبطة باللوك البوهو سواء في الصيف او الشتا ، وتقدري تلبسيها مع اي outfit عندك في الدولاب.

9- البوت الجلد:

البوت من انسب الحاجات للشتا ، ومش مهم بوت طويل او انكل اي نوع هيكون مناسب مع اسلوب البوهو ، وكل واحدة تختار اللي يناسبها او بتفضله اكتر.

10- العقد ال Statement والاساور الكبيرة:

الاكسسوريز تعتبر عنصر اساسي في ستايل البوهو ، وكل ما زاد العدد كل ما كان افضل في الستايل ده ، وبشكل خاص العقد والاساور بالحجم الكبير.

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