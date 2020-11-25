تشيز كيك سريع بالكريم بروليه | حضريها بخطوات سهلة و بسيطة في مطبخك

نقدم لكي في هذا المقال أسهل و ألذ طريقة لتحضير كريم بروليه تشيز كيك بالفرن في المنزل، تعتبر واحدة من ألذ الحلويات الفرنسية التي يمكنك تحضيرها في مطبخك و تزيين سفرتك بها في جميع المناسبات و سوف تنال إعجاب عائلتك و ضيوفك، لمعرفة المقادير و الخطوات بالتفاصيل تابعي معنا. مقادير الكريم بروليه تشيز كيك مكونات الطبقة الأولى طبقة البسكويت : ” 2 باكو بسكويت قمح كبير، نصف كوب زبدة مذوبة غير مملحة، 2 ملعقة سكر بودر “.

: ” 2 باكو بسكويت قمح كبير، نصف كوب زبدة مذوبة غير مملحة، 2 ملعقة سكر بودر “. مكونات الطبقة الثانية : ” 500 جرام جبن كريمي يفضل فيلاديلفيا أو أي نوع آخر حسب الرغبة، نصف كوب كريمة خفق للحلويات، 1 كوب سكر بودر، 2 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو فانيلا بودر، رشه من الملح، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 1 صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة “.

: ” 500 جرام جبن كريمي يفضل فيلاديلفيا أو أي نوع آخر حسب الرغبة، نصف كوب كريمة خفق للحلويات، 1 كوب سكر بودر، 2 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو فانيلا بودر، رشه من الملح، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 1 صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة “. مكونات الطبقة الأخيرة : ” حبيبات السكر “. طريقة التحضير بالخطوات مقادير الكريم بروليه تشيز كيكطريقة التحضير بالخطوات يمكن تحضير كريم بروليه تشيز كيك بالفرن بكل سهولة بالخطوات التالية: طريقة الطبقة الأولى” طبقة البسكويت”: قومي بطحن 2 باكو بسكويت قمح في الكبة جيداً حتى يصبح ذو ملمس ناعم، ثم ضيفي 2 ملعقة من السكر مع التقليب الجيد، ثم نصف كوب الزبدة المذوبة مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات، قومي بفرد طبقة البسكويت في صينية التشيز كيك مع الضغط على طبقة البسكويت حتى تصبح متساوية و متماسكة، يتم إدخال الصينية إلى فرن سخن لمدة عشر دقائق فقط ثم إخراجها من الفرن لتحضير باقي الطبقات.

قومي بطحن 2 باكو بسكويت قمح في الكبة جيداً حتى يصبح ذو ملمس ناعم، ثم ضيفي 2 ملعقة من السكر مع التقليب الجيد، ثم نصف كوب الزبدة المذوبة مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات، قومي بفرد طبقة البسكويت في صينية التشيز كيك مع الضغط على طبقة البسكويت حتى تصبح متساوية و متماسكة، يتم إدخال الصينية إلى فرن سخن لمدة عشر دقائق فقط ثم إخراجها من الفرن لتحضير باقي الطبقات. طريقة الطبقة الثانية : باستخدام الكبة أو الخلاط قومي بخلط الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح معك خليط ناعم، يتم إضافة البيض واحدة بواحدة مع الخلط الجيد، ثم إضافة الفانيلا و الملح و الكريمة مع استمرار الضرب حتى تحصلي على خليط ناعم و متجانس، قومي بصب الخليط على طبقة البسكوت و ادخليها الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة، اخرجي الصينية و اتركيها تبرد في الثلاجة و تتماسك.

: باستخدام الكبة أو الخلاط قومي بخلط الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح معك خليط ناعم، يتم إضافة البيض واحدة بواحدة مع الخلط الجيد، ثم إضافة الفانيلا و الملح و الكريمة مع استمرار الضرب حتى تحصلي على خليط ناعم و متجانس، قومي بصب الخليط على طبقة البسكوت و ادخليها الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة، اخرجي الصينية و اتركيها تبرد في الثلاجة و تتماسك. طريقة تحضير الطبقة الأخيرة : اخرجي صينية التشيز كيك الباردة من الثلاجة، قومي بتوزيع ربع كوب من حبيبات السكر على الوجه، ادخليها تحت شواية الفرن أو باستخدام لهب التحمير اليدوي حتى يذوب السكر و يصبح لون الوجه ذهبي لامع، و بذلك أصبحت الحلوى جاهزة قومي بتزيينها بالتوت البري أو الفواكه المفضلة لديكي و زيني بها سفرتك، تعرفي أيضاً على طريقة عمل فتة الشاورما و سيخ الشاورما بأسرار المطاعم السورية.

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