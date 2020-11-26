ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل ما تحطي الروج عشان يطلع شكله احلى

مكياج الشفايف ضروري سواء هتحطي ملمع شفايف بس او روج ، لكن في بعض الاحيان الشفايف بتكون متشققة وجافة وده بيخلي الروج يطلع شكله مش حلو ومقشر على الشفايف ، عشان كده النهاردة هنقولك ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل الروج.

ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل الروج:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– بوله صغيرة فيها مية دافية.

– فرشة اسنان.

– لوشن او كريم زي نيفيا او اي نوع تاني تفضليه.

– زبدة كاكاو.

– قطعة قطن.

– الفونديشين والكونسيلر المعتاد بتاعك.

– قلم تحديد الشفايف, روج وملمع شفايف.

الخطوات:

1- الخطوة 1:

اغمسي فرشة الاسنان في المية الدافية ، لمدة دقيقتين ، والافضل تكون فرشة الاسنان مستعملة قبل كده عشان تبقى مرنة شوية متستخدميش فرشة جديدة وصلبة لانها ممكن تأدي لتآكل سطح الجلد وهتعمل نتيجة عكسية وهتخلي الشفايف جافة اكتر وتجرح شفايفك ، استخدمي فرشة الاسنان بالراحة في حركات دائرية للتخلص من من كل القشر الجاف على الشفايف.

2- الخطوة 2:

استخدمي كريم تقيل او لوشن واعملي مساج للشفايف.

3- الخطوة 3:

استخدمي قطعة القطن شيلي بيها الكريم الزيادة من على الشفايف.

4- الخطوة 4:

حطي زبدة الكاكاو واعملي بيها حركات تدليك خفيفة عشان تهدي الشفايف وتخليها ناعمة اكتر.

5- الخطوة 5:

حطي الكونسيلر على الشفايف وادمجيه كويس ، الكونسيلر مهمته توحيد لون الشفايف خصوصا لو لون الشفايف غامق.

6- الخطوة 6:

حطي الفونديشن بفرشة الشفايف ، وادمجيه كويس ، الفونديشن هنا وظيفته تثبيت الروج لفترة اطول.

7- الخطوة 7:

بعد طبقة الفونديشن ، حطي طبقة كريم تانية بس المرة دي استني لما شفايفك تتشرب الكريم كويس ، وبعدين امسحي الكريم الزيادة بالراحة بقطعة قطن او بمنديل ورق ، والخطوة دي ضرورية لان الفونديشن ممكن يسبب جفاف شوية للشفايف ، وخصوصا لو انتي اصلا شفايفك جافة ومتشققة.

8- الخطوة 8:

ارسمي شفايفك بقلم تحديد الشفايف.

9- الخطوة 9:

دلوقتي خطوة وضع الروج ، استخدمي روج مرطب باللون اللي تختاريه ، ولو عايزة تستخدمي الروج المات كمان مش هيبقى في مشكلة لانك بالفعل رطبتي شفايفك مرتين قبل وضع الروج فمش هيسبب جفاف للشفايف.

10- الخطوة 10:

الخطوة الاخيرة اختيارية لو حابه تعمليها وهي استخدام الليب جلوس او ملمع الشفايف.

11- الخطوة 11:

دلوقتي شفايفك مثالية وناعمة ونضرة ، والروج هيظهر شكله حلو من غير تشققات او قشور.

افضل 11 حيلة تعمليهم بالروج لشفايف جذابة