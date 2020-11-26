ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل ما تحطي الروج عشان يطلع شكله احلى

مكياج الشفايف ضروري سواء هتحطي ملمع شفايف بس او روج ، لكن في بعض الاحيان الشفايف بتكون متشققة وجافة وده بيخلي الروج يطلع شكله مش حلو ومقشر على الشفايف ، عشان كده النهاردة هنقولك ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل الروج.
ازاي تخلي شفايفك ناعمة قبل الروج:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– بوله صغيرة فيها مية دافية.
– فرشة اسنان.
– لوشن او كريم زي نيفيا او اي نوع تاني تفضليه.
– زبدة كاكاو.
– قطعة قطن.
– الفونديشين والكونسيلر المعتاد بتاعك.
– قلم تحديد الشفايف, روج وملمع شفايف.
الخطوات:
1- الخطوة 1:
اغمسي فرشة الاسنان في المية الدافية ، لمدة دقيقتين ، والافضل تكون فرشة الاسنان مستعملة قبل كده عشان تبقى مرنة شوية متستخدميش فرشة جديدة وصلبة لانها ممكن تأدي لتآكل سطح الجلد وهتعمل نتيجة عكسية وهتخلي الشفايف جافة اكتر وتجرح شفايفك ، استخدمي فرشة الاسنان بالراحة في حركات دائرية للتخلص من من كل القشر الجاف على الشفايف.
2- الخطوة 2:
استخدمي كريم تقيل او لوشن واعملي مساج للشفايف.
3- الخطوة 3:
استخدمي قطعة القطن شيلي بيها الكريم الزيادة من على الشفايف.
4- الخطوة 4:
حطي زبدة الكاكاو واعملي بيها حركات تدليك خفيفة عشان تهدي الشفايف وتخليها ناعمة اكتر.
5- الخطوة 5:
حطي الكونسيلر على الشفايف وادمجيه كويس ، الكونسيلر مهمته توحيد لون الشفايف خصوصا لو لون الشفايف غامق.
6- الخطوة 6:
حطي الفونديشن بفرشة الشفايف ، وادمجيه كويس ، الفونديشن هنا وظيفته تثبيت الروج لفترة اطول.
7- الخطوة 7:
بعد طبقة الفونديشن ، حطي طبقة كريم تانية بس المرة دي استني لما شفايفك تتشرب الكريم كويس ، وبعدين امسحي الكريم الزيادة بالراحة بقطعة قطن او بمنديل ورق ، والخطوة دي ضرورية لان الفونديشن ممكن يسبب جفاف شوية للشفايف ، وخصوصا لو انتي اصلا شفايفك جافة ومتشققة.
8- الخطوة 8:
ارسمي شفايفك بقلم تحديد الشفايف.
9- الخطوة 9:
دلوقتي خطوة وضع الروج ، استخدمي روج مرطب باللون اللي تختاريه ، ولو عايزة تستخدمي الروج المات كمان مش هيبقى في مشكلة لانك بالفعل رطبتي شفايفك مرتين قبل وضع الروج فمش هيسبب جفاف للشفايف.
10- الخطوة 10:
الخطوة الاخيرة اختيارية لو حابه تعمليها وهي استخدام الليب جلوس او ملمع الشفايف.
11- الخطوة 11:
دلوقتي شفايفك مثالية وناعمة ونضرة ، والروج هيظهر شكله حلو من غير تشققات او قشور.
افضل 11 حيلة تعمليهم بالروج لشفايف جذابة
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