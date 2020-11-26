افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد عملية القلب المفتوح، وتعد عملية القلب المفتوح من اصعب العمليات الجراحية التي يخضع لها مرضى القلب.

والقلب المفتوح دوت الخليج جراحة تتم بالقلب لعلاج مشاكل أو ضرر بعضلة القلب نفسها أو الصمامات أو الشرايين، وتتم العملية من خلال وقف عمل القلب وتحويل مسار الدم بين القلب والرئتين عن طريق جهاز تحويل يسمى "المجازة"، حيث يقوم هذا الجهاز بحمل الدم لأنحاء الجسم بدلاً من القلب كما يقوم أيضاً بتوصيل الأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

وكما يحتاج مريض القلب لاتباع نظام غذائي معين جراء الاصابة بضعف عضلة القلب، فإنه بحاجة كذلك لاتباع نظام غذائي معين بعد إجراء عملية القلب المفتوح لضمان المحافظة على نجاح العملية وتجنب أية مضاعفات صحية يمكن أن تلحق بمريض القلب في حال عدم الالتزام بنمط حياتي وغذائي صحي.

يقدم لنا الدكتور وائل ريشان، استشاري جراحة القلب في المستشفى الدولي الحديث بدبي، نصائح حول افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد عملية القلب المفتوح، وأهمية هذا النظام الغذائي لصحة مريض القلب.

افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد عملية القلب المفتوح

يقول د. ريشان أن امراض القلب دوت الخليج السبب الرئيسي للوفيات عند البشر. وازدياد نسبة حدوث امراض القلب سببه زيادة التوتر والتغيرات بنمط الحياة وعادات الاكل السيئة وقلة النشاط وممارسة الرياضة.

مضيفاً أن جراحة القلب باتت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي، ونسبة النجاح فيها عالية.

وبحسب د. ريشان، من الضروري والمهم العناية بصحة المريض بعد عملية القلب المفتوح اضافة للعناية الطبية اليومية اثناء تواجده في المستشفى.

وتتم رعاية المريض صحياً وغذائياً لما للغذاء من دور مهم في عودة نشاط المريض وعدم تعرضه للأذية نتيجة العادات الغذائية السيئة.

ومن الاطعمة الضروري تناولها ضمن افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد عملية القلب المفتوح:

• الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات المتنوعة.

• الحبوب الكاملة الغنية بالالياف، مثل الكينوا والارز البني والمعكرونة الكاملة وخبز القمح.

• الاسماك الدهنية بدون جلد، والتي تعد غنية بالاحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعزز الصحة، مثل التونا الغنية بالبروتين وسمك السلمون.

• الالياف قليلة الدسم.

اطعمة يجب تجنبها بعد عملية القلب المفتوح

من ناحية أخرى، يوصي د. ريشان بضرورة تجنب الاطعمة التالية لمريض عملية القلب المفتوح:

• الاطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

• الاكثار من السكر والملح في الطعام.

• اللحوم المعلبة والمصنعة كالمرتديلا والنقانق وغيرها.

• الاطعمة المقلية.

• لحم البقر والمأكولات البحرية غير الاسماك الدهنية.

• الاسماك المحفوظة الغنية بالملح.

• العصائر الصناعية.

• الفاصوليا المعلبة.

• الاطعمة المجمدة.

ويضيف د. ريشان على أهمية أن يترافق كل هذا، مع تناول الوجبات بشكل منتظم وكميات مناسبة ومناسبة نوعاً ما.

ويقول د. ريشان أن التغذية السليمة ضرورية بعد عملية القلب المفتوح، لضمان الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتجنب حدوث المشاكل الهضمية كالغثيان والتقيؤو الاسهال.

مع ضرورة العناية بطرق تحضير الطعام وتقديمه بشكل صحي لضمان صحة مريض القلب المفتوح خلال فترة النقاهة، والتي يفضل استمرارها لباقي سنوات العمر لما لها من أهمية للحفاظ على التوازن السليم في الجسم.