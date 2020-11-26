طريقة عمل الأرز باللبن والشوكولاته اللذيذ زي المحلات ابهري أسرتك

تختلف طريقة عمل الأرز باللبن من بلد لبلد أخرى فهو من المأكولات الحلوى التي منتشرة في كل مكان في العالم تقريبا بمكونية المهمين هما الارز واللبن، مع تغييرات بسيطة في طريقة التحضير والتحضير من بلد الي أخرى، وسنعده معا اليوم بطريقة سريعة وسهلة والطريقة التقليدية لكن مع إضافة الشوكولاته اللذيذة التي تجعلة اغنى مذاقا وافضل لعشاق الشوكولاته والأطفال، وهكذا تتأكدين من انك تقدمين حلوى محبوبة لأطفال وفي نفس الوقت يحتوي على كمية كبيرة من الحليب المفيد. مكونات عمل أرز باللبن والشوكولاته 4 أكواب من الحليب كامل الدسم. 1/2 كوب من الأرز المصري العادي. 1/2 كوب من السكر. 3/4 كوب من الشيكولاتة دارك شيبس. 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. البعض من المكسرات للتزيين على حسب الرغبة. طريقة وخطوات تحضير الأرز باللبن بالشوكولاته أولا نقوم بغسل الأرز جيدا وتركه جانبا، ثم ضعي الحليب في قدر كبير على نار متوسطة وبعدها نقوم بتسخين اللبن جيدا ثم ضيفي الأرز، استمري في التقليب ثم أخفضي درجة الحرارة لتصبح على نار هادئة حتى يتم نضج الأرز.

بعدها قومي بإضافة السكر والفانيليا وقومي بالتقليب حتى تتأكدي من ذوبان السكر، ثم ارفعي القدر من على النار وضيفي له ملعقة كبيرة من النشا المذاب في حليب بارد.

استمري في التقليب واعيدي الأرز بالحليب مرة ثانية على النار حتى يتقل، ثم ارفعيه من على النار مرة ثانية، وضيفي قطع الشيكولاتة الشبس مباشرة وقلبي حتى تذوب الشكولاتة جيدا.

وفي النهاية قومي بغرف الأرز باللبن في أطباق التقديم، وارتكبها زينها بالفستق والحلاوة الشعر وتقديمه ساخنا أو ضعيه في الثلاجة حتى يبرد جيدا ثم قدميه وفي هذه الحالة يفضل التزيين بعد خروجه من الثلاجة. مكونات عمل أرز باللبن والشوكولاتهطريقة وخطوات تحضير الأرز باللبن بالشوكولاته

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