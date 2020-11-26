فى لمح البصر ..7 حيل سريعة تخلصك من بقع الحبر على الملابس، مظهر البقع على الملابس يزعجكم وخاصة البقع الناتجة عن الحبر لكن لا مشكلة فإن استعمال الطرق التي تذكرها لكم بالأسفل هو الحل المثالي للتخلص من البقع الموجودة في الملابس، هذا لأن بقع الحبر من أصعب البقع والتي لا يمكن التخلص منها بسهولة من خلال الطرق العادية من أجل تنظيف الملابس.

استخدام الملح

إن استعمال الملح في تنظيف المنازل من الطرف المتعارف عليها والقديمة والتي تعطي نتيجة فورية للتخلص من بقع الحبر على الملابس، حيث يتم وضع مجموعة من الملح الناعم على منطقة الخبر وتركها لفترة حتى يتم التخلص من البقع.

مزيل الأظافر

مزيل الأظافر المستخدم للتخلص من المناكير يمكن استعماله من أجل التخلص من البقع الموجودة على الملابس خاصة بقع الحبر، حيث يتم وضع مزيل الأظافر على منطقة البقعة وتركها لفترة ثم شكلها بالماء والمسحوق.

النشا

كذلك يمكن استعمال النشا للتخلص من كافة أنواع البقع في الملابس منها البقع الدهنية أو حتى بقع الحبر هذا لأن البقع المتجمعة على الملابس مثل الدهنية أو الحبر تتماسك بالمسيح ويصعب إزالتها، لكن يمكن إضافة اللبن إلى النشا وتكوين معجون، يتم إضافته على مكان البقعة وتركه حتى يجف، قم يتم شطف القماش.

معجون الأسنان

على الرغم من أن معجون الأسنان لا يصلح لجميع الأنسجة لكن يمكن استعماله للتخلص من البقع الموجودة عليها، لأنه يتفاعل مع البقعة ويقضي عليها ويتم ذلك من خلال إضافة معجون الأسنان على مكان البقعة مع حك النسيج للتخلص من البقعة الموجودة على الملابس.

الخل

يمكن تكوين خليط مناسب من خلال إضافة ملعقتين من النشا إلى ملعقة من الخل، ووضعها على النسيج ليتم التخلص من البقعة الموجودة عليه.