افضل أطعمة يمكن تناولها قبل النوم

يقضي الإنسان ثلث حياته نائماً، لذا يعد النوم أمراً هاماً لا يجب الاستهانة به، كونه يسمح لأجهزة الجسم بالراحة، كما يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على الأداء بفعالية وكفاءة خلال اليوم.

وهناك ميل لدى البعض لعدم تقدير فوائد النوم للجسم، ولهذا تأثير سلبي كبير على الصحة الجسمية والنفسية. كون خبراء الصحة يشددون على ضرورة الحصول على ساعات نوم كافية كل ليلة تتراوح بين 7-9 ساعات، للحفاظ على الصحة وخفض خطر الاصابة ببعض الامراض مثل امراض القلب وارتفاع الضغط وغيرها.

وتساعد بعض الاستراتيجيات في مساعدتنا على الاسترخاء ليلاً والاستمتاع بالنوم، ومنها الاطعمة التي يجب أن تكون بجودة عالية لتعزز جودة النوم.

فما دوت الخليج الاطعمة التي ينصح بتناولها مساء للحصول على نوم جيد وهانئ؟ هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

افضل اطعمة يمكن تناولها قبل النوم

أورد موقع "هيلث لاين" لمجموعة من الاطعمة التي ينصح بها خبراء لتغذية بهدف تحسين جودة النوم، دوت الخليج التالية:

اللوز: يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية التي تخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

ويساعد اللوز على تحسين جودة النوم كونه غني بهرمون الميلاتونين الذي ينظَم الساعات الداخلية للجسم وجعله مستعداً للنوم.

الديك الرومي: غني بالبروتين الذي يحافظ على قوة العضلات وينظم الشهية . وبحسب الدراسات، فإن تناول الديك الرومي يجعل الانسان يشعر بالتعب والرغبة في النوم،

ويشير مختصون في علم التغذية لوجود أدلة على أن تناول كميات معتدلة من البروتين قبل الخلود إلى الفراش، يحسن من جودة النوم.

الكيوي: من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والمغذية للغاية، وتساعد على تحسين جودة النوم بفضل محتواها من مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية موجودة في الدماغ تسهم بتنظيم دورة النوم.

من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والمغذية للغاية، وتساعد على تحسين جودة النوم بفضل محتواها من مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية موجودة في الدماغ تسهم بتنظيم دورة النوم. الاسماك الدهنية: من افضل انواع الاسماك التي ينصح بتناولها لتحسين الصحة بشكل عام والنوم بشكل خاص. وتعد الاسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، اطعمة صحية غنية باحماض اوميغا 3 وفيتامين د، وهي مكونات تزيد من انتاج السيروتونين وتساعد على تحسين جودة النوم.

من افضل انواع الاسماك التي ينصح بتناولها لتحسين الصحة بشكل عام والنوم بشكل خاص. وتعد الاسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، اطعمة صحية غنية باحماض اوميغا 3 وفيتامين د، وهي مكونات تزيد من انتاج السيروتونين وتساعد على تحسين جودة النوم. الارز الابيض: غني بالكربوهيدرات بنسبة عالية، ويساعد تناول الارز الابيض قبل حوالي ساعة من النوم في الحصول على نوم هانئ وجيد.

في النهاية، لا بد من الاشارة الى ان عدد ساعات النوم القليلة او الكثيرة لا يجدي نفعاً، لذا فالنوم كالزرافة بمعدل ساعتين يومياً أو كالخفافيش التي تنام لما يقارب 20 ساعة في اليوم، ليس صحياً على الإطلاق.

وينصح الاطباء بالنوم بين 7-9 ساعات للبالغين واكثر من 10 ساعات للمراهقين، فيما يحتاج الاطفال الصغار والرضع للنوم لأكثر من 12 ساعة يومياً.