هل فيتامين سي يقضي على فيروس كورونا الجديد، سؤال لا بد من طرحه خصوصاً في ظل الدعوات من الاطباء وخبراء الصحة لتقوية مناعة الجسم ضد الفيروس التاجي من خلال تناول فيتامين سي وفيتامين د والزنك بشكل يومي.

وبين مصدق ومكذًب لأهمية تناول فيتامين سي في القضاء على فيروس كورونا الجديد، لا بد من متابعة الدراسات والابحاث التي قام بها علماء وباحثون لتبيان حقيقة هذا الأمر.

هل فيتامين سي يقضي على فيروس كورونا الجديد

منذ بدء تفشي مرض كوفيد-19 اواخر ديسمبر من العام الماضي من الصين لدول العالم، بدأ الحديث عن اهمية تقوية المناعة في وجه هذا الفيروس الذي حصد ما يزيد من 79 مليون اصابة حتى الآن.

وتقوية المناعة لها عنوان مرادف واحد، فيتامين سي او فيتامين ج او حمض الاسكوربك كما يعرفه البعض. وقد بدأ بعض العلماء بدراسة تأثير فيتامين سي في علاج جائحة كوفيد-19.

والمعروف ان فيتامين سي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء لمساعدة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات التي يمكن أن تسبب بعض الامراض في الشتاء مثل الانفلونزا ونزلات البرد.

وبنفس الطريقة، يتحدث العلماء عن ان استخدام فيتامين سي في محاربة عدوى فيروس كورونا لا تقل أهمية عن نفس أهمية محاربة فيروسات الانفلونزا والزكام.

لكن علماء بريطانيين أكدوا لشبكة "سكاي نيوز" أنه لا توجد أدلة حتى الآن من أن فيتامين سي يعالج فيروس كورونا الجديد، على الرغم من كونه فعال في تقوية جهاز المناعة. لكن الأدلة قليلة على أنه يقضي على فيروس كورونا الجديد.

في المقابل، قام الباحثون بدراسة دور فيتامين سي والإصابة بفيروس الكورونا الجديد، من خلال إعطاء 120 مريضًا جرعات يومية من الفيتامين.

وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة وعلى رأسهم الطبيب ZhiYong Peng من العناية المركزة في مستشفى ووهان الطبي، أن الجرعة التي أعطيت للمرضى عالية وأكبر من الموصى به، لكنهم يحتاجون المزيد من الوقت لملاحظة أية نتائج.

كما أوضحت وزارة الصحة البريطانية ان تناول جرعات عالية من فيتامين سي، أي أكثر من 10 جرام يوميًا، يمكن أن يتسبب ببعض الأعراض المزعجة مثل:

ألم المعدة.

الاسهال.

النفخة والغازات.

ولا يزال العالم بانتظار نتائج هذه الدراسة لتأكيد أو نفي ما إذا كان فيتامين سي يقضي على فيروس كورونا الجديد.

أهمية فيتامين سي ومصادره

تجدر الاشارة الى أن فيتامين سي هو من الفيتامينات التي تذوب في الماء، ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الحمضيات والفلفل الملون، أو يضاف إليها وكذلك في العديد من المكملات الغذائية.

لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج أو تخزين فيتامين سي، لذا يجب الحصول عليه من الاطعمة والمكملات، وأي كمية زائدة عن حاجة الجسم تخرج عن طريق البول.

من فوائد فيتامين سي: