يعد الزواج من أهم مراحل حياة الإنسان وهو رغبة كل شاب وفتاة لذلك لابد من معرفة أدعية لتيسير الزواج وتردديدها دائماً فهناك الكثير من الادعية التي وردت في القرآن الكريم ومأخوذة عن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة تساعد على تسهيل الزواج ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك الأدعية الهامة. أدعية لتيسير الزواج أدعية هامة للزواج: أدعية لتيسير الزواج مستجابة: اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ربّ العالمين أنت ربّ المستضعفين وأنت أرحم الرّاحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة أن يحلَّ عليّ غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العُتبى حتّى ترضى.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك وازرقني زواجًا قريبًا يكون لنفسي طمأنينة وسكن.

اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير. أدعية لتيسير الزواج أدعية هامة للزواج: أدعية لتيسير الزواج مستجابة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدعية لتيسير الزواج الواردة في الكتاب والسنة للعزاب والعازبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.