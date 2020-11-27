طريقة سمك المقلي بتتبيلة المطاعم في 20 دقيقة

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بتتبيلة جديدة من أكثر المأكولات البحرية التي يحبها الكثيرين من الدول العربية، ويفضل تناوله الكل، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية الهامة للجسم، وينصح الخبراء في التغذية على تناول وجبة الأسماك مرتين في الأسبوع، حتى تمنحه مادة الزنك الهامة التي يحتاج لها الجسم ليقاوم الفيروسات التي تواجهه، كما أن السمك بها عناصر هامة مثل اليود والبروتين والاملاح المعدنية، وسنتعرف معكم على طريقة سمك المقلي يكون مقرمش من الخارج وطري من الداخل بطعم لا مثيل له. مكونات سمك مقلي بتتبيلة جديدة سمك مقرمش كيلو سمك بلطي أو مسطح. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ثمرة فلفل حار مقطع حلقات صغيرة. ملعقة كبيرة خل أبيض. نصف ملعقة صغيرة كمون. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ملح. 3 ملاعق كبيرة ليمون. نصف ملعقة صغيرة صلصة حارة. كمية من الزيت القلي. ربع كوب دقيق. طريقة عمل السمك المقلي ذهبي مقرمش أولا يتم غسل السمك جيدا وتقشير ظهره من الخياشيم، ثم عمل فتحات صغيرة في كل ظهر سمكة وعمل تتبيلة للسمك عن طريق خلط الملح مع الفلفل والكمون والليمون والخل والصلصة الحارة وخلط كل تلك المقادير في وعاء جانبا.

يتم أخذ كل سمكة وتدليك التتبيلة بها وتدخل بها من خارج وداخل السمكة، وتترك السمك المتبل لمدة ساعة حتى تتشرب كل تتبيلة.

ثم يوضع السمك في الدقيق ويغلف بكل الجوانب حتى يغطى السمك تماما، بالدقيق ثم يسخن الزيت في مقلاة عميقة وينزل بالسمك بالزيت.

يقلب السمك على الجانب الآخر عندما يحمر من ناحية الزيت، حتى يكون السمك بلون ذهبي، ويوضع السمك على مناديل ورقية حتى تمتص كل الزيت، ويرش في النهاية الملح والكمون الفلفل الأسود. مكونات سمك مقلي بتتبيلة جديدة سمك مقرمشطريقة عمل السمك المقلي ذهبي مقرمش

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