الفطار هو اهم وجبة في اليوم لان هو اللي بيدينا طاقة طول اليوم ، لكن معظم الوقت ممكن ميكونش عندنا الوقت الكافي الصبح لتجهيز فطار صحي ، عشان كده النهاردة هنقولكم على 3 وصفات سموزي للفطار سهلة وسريعة تحضريها في دقايق ، وفي نفس الوقت صحي ومغذي. ايه فوايد السموزي ده: – هيديكي طاقة اكتر لجسمك. – هيخليكي مركزة اكتر. – هيخلي عقلك يشتغل بشكل احسن. – هيخليكي حاسه بالرضا عن نفسك طول اليوم ، وحاسه براحة. 3 وصفات سموزي للفطار: 1- سموزي الشوكولاتة: الحاجات اللي هتحتاجيها: – 1 ½ معلقة كبيرة بروتين بودر بطعم الشوكولاتة (ممكن تستخدموا بروتين جروث فورميلا وهتلاقوا منه في الصيدلية نكهات مختلفة). – ½ موزة. – ½ كوباية من التوت البري طازة او مجمد (ممكن تستخدموا العنب كبديل). – 2 حبة تمرمنزوع النواة. – 1 كوباية من حليب الصويا (ممكن تستخدمي اللبن العادي او مية). الطريقة: كل اللي هتعمليه هتضربي كل المكونات مع بعض في الخلاط لمدة دقيقة واحدة تقريبا لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس ، وكده السموزي يبقى جاهز للشرب على طول. 2- سموزي الفراولة والفانيليا: الحاجات اللي هتحتاجيها: – 1 ½ معلقة كبيرة بروتين بودر بطعم الفانيليا. – 2 معلقة كبيرة كاجو. – 1 كوباية فراولة طازة او مجمدة. – 1 معلقة صغيرة عسل نحل. الطريقة: اضربي كل المكونات في الخلاط لمدة دقيقة تقريبا ، لحد ما تمتزج مع بعض كويس ، وكده يبقى السموزي جاهز. 3- سموزي التوت الاحمر والموز والسبانخ: الحاجات اللي هتحتاجيها: – ½ كوباية توت (ممكن تستبدليه بالفراولة). – ½ موزة. – 1 كوباية صغيرة سبانخ. – 1 كوباية لبن. الطريقة: اضربي كل المكونات في الخلاط من 45 – 60 ثانية ، وابدأي يومك بشكل صح مع كوباية سموزي صحي ومغذي وطعمه لذيذ. 5 وصفات للفطار لذيذة جدا تقدري تعمليهم في 5 دقايق بس

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