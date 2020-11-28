افضل 9 نصايح من المتخصصين لاصلاح ومنع جفاف وتلف الشعر

لو استخدام الحرارة سواء السيشوار او المكوى, او صبغ الشعر, او حتى الجو ، اثر على شعرك بشكل سلبي وخلاه جاف وتالف وباهت ، ممكن بعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالشعر هي كل اللي تكوني محتاجاه لتحسين صحة شعرك بشكل فعال ومنع تلف الشعر بشكل اكبر ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم 9 نصايح لاصلاح جفاف وتلف الشعر ، والحصول على شعر ناعم وصحي.
نصايح لاصلاح جفاف وتلف الشعر:
1- اغسلي الشعر اقل:
غسيل الشعر عدد مرات كتير واحد من الاسباب الرئيسية لجفاف الشعر ، لانه بيجرد الشعر وفروة الراس من الزيوت الطبيعية ، على الاكتر اغسلي شعرك مرة كل يومين بس ، واشطفيه بالمية الباردة عشان تحبسي الرطوبة جواه ( ال Leave-in conditioner كمان مفيدة وفعالة) ، لو حسيتي انك شعرك محتاج غسيل بين غسلات الشعر بالشامبو ممكن تستخدمي الشامبو الجاف كبديل (او ممكن تعملي شعرك تسريحة ديل حصان, او كحكة, او عقدة علوية).
2- استخدام ال Wet Brush الفرشة الرطبة:
الفرشة الرطبة او ال Wet brush تعتبر افضل فرشاة لفك التشابك ، مثالية لكل انواع الشعر ، مش بتحسب او بتشد او بتكسر الشعر ( فعالة جدا مع الاطفال) ، بتساعد على فك تشابك شعرك سواء جاف او مبلول بشعيراتها الخاصة اللي بتمنع التقصف وبتخلي الشعر اقوى وصحي اكتر.
3- تجفيف الشعر اقل:
تجفيف الشعر بالسيشوار مضر للشعر خصوصا لو بتستخدمي حرارة عالية ، عشان كده لازم تسيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي في الهوا مرة في الاسبوع على الاقل ، ولو هتستخدمي السيشوار استخدمي حامي من الحرارة ، والافضل يكون على درجة الحرارة الباردة ولاقصر فترة ممكنة.
4- استخدمي منتجات الحماية من الحرارة:
درجات الحرارة المرتفعة ، والافراط في استخدام ادوات التصفيف بالحرارة ممكن تأدي لحرق الشعر وتكسيره ، وعشان تقللي المخاطر عند تجعيد او فرد الشعر استخدمي حامي من الحرارة مع اقل درجة حرارة ممكنة مناسبة لاحتياج شعرك ، والمكوى استخدميها مرة واحدة بس على كل جزء من شعرك ، واتجنبي التصفيف بالحرارة يوميا.
5- اختاري منتجات الشعر المناسبة:
استخدمي منتجات العناية والتصفيف المناسبة لنوع شعرك وحالته واحتياجاته ، (على سبيل المثال استخدمي منتجات الترطيب او منتجات الترطيب الاضافية للشعر الجاف) ، متستخدميش منتجات كتير ودوري على المنتجات متعددة الاستخدامات (على سبيل المثال بودرة رفع الجذور او زيادة حجم الشعر ممكن تستخدميها كشامبو جاف).
6- معالجة الشعر بزيت جوز الهند:
زيت جوز الهند سهل الاستخدام كعلاج ترميمي بسيط للشعر ، لو استخدمتيه بانتظام قبل غسيل الشعر بالشامبو (مرة او مرتين في الاسبوع) ، ممكن يبقى فعال جدا في تحسين صحة شعرك بشكل ملحوظ جدا ، وتقدري تعملي علاج الشعر بزيت جوز الهند ببساطة جدا انك تعملي بيه حمام زيت قبل غسيل الشعر وتسيبيه من 15 – 30 دقيقة وبعدين اغسلي الشعر بالشامبو والبلسم بالطريقة العادية ، وبعد الغسيل ممكن تدهني اطراف الشعر بكمية بسيطة جدا من زيت جوز الهند كعلاج يتساب على الشعر بعد الغسيل او قبل تجفيف الشعر بالسيشوار او في الهوا.
7- قص الشعر بانتظام:
اتحكمي في نهايات الشعر المقصفة والعناية بالشعر اللي هينمو جديد من خلال قص اطراف الشعر بانتظام ، وعدد مرات القص بتعتمد على نوع شعرك, طوله, حالته, وستايل الشعر (ولكن النصيحة العامة هي ان الاطراف تتقص كل 6 – 12 اسبوع).
8- منع تكسر الشعر من الاكسسوارات اثناء النوم:
ممكن النوم بالاستك او مشابك الشعر تسبب تقصف شديد ، عشان كده بننصحك تشيلي اي اكسسوارات وتسرحي شعرك قبل النوم ، كمان عادة لبس نضارة الشمس فوق الشعر ممكن تسبب ضرر (لان وسادة الانف اللي في النضارة ممكن الشعر يشبك فيها وتكسره) ، لما تقلعي النضارة الافضل تحطيها في علبتها او تعملي لها سلسلة تعلقيها على رقبتك.
9- حطي في اعتبارك المكملات الغذائية:
البيوتين, فيتامين B المركب ، تعتبر من المكملات الغذائية المشهورة اللي بتستخدم للحفاظ على صحة الشعر ودعم نمو الشعر من الداخل ، وكتير من المكملات الغذائية الخاصة بالشعر بتحتوي كمان على مغذيات ومضادات للاكسدة مفيدة للبشرة والضوافر والصحة العامة بشكل عام ، ممكن تستشيري دكتور عن افضل المكملات الغذائية او الفيتامينات اللي ممكن تكون افضل ليكي.
6 نصايح للعناية بالشعر في الشتا لازم تعمليهم
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