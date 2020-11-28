ما دوت الخليج فوائد البردقوش على الريق، وعشبة البردقوش او المردقوش او العنقز وغيرها من التسميات الأخرى دوت الخليج من الاعشاب العطرية التي يتم استخدامها بشكل خاص في اعداد الطعام، كونها تضفي مذاقاً مميزاً للأكل.

كما أن البردقوش كغيره من الاعشاب العطرية، يحتوي على زيوت عطرية غنية بالخصائص الغذائية والعلاجية التي تجعل منه واحداً من الاعشاب التي ينصح بتناولها على الدوام وادخالها اصناف الطعام المختلفة سواء السلطات او اليخنة او المرق وغيرها.

يعد تناول البردقوش في كافة الاوقات مفيداً، ويبدو أن لهذه العشبة فوائد كبيرة عند تناولها على الريق. لكن ينصح باستشارة الطبيب دوماً قبل تناول البردقوش وأي من الاعشاب والنباتات الأخرى لمعرفة فائدتها او ضررها على الصحة.

ما دوت الخليج فوائد البردقوش على الريق

تزخر عشبة البردقوش بالعناصر الغذائية المختلفة التي تجعل منها قيمة صحية وعلاجية عالية.

ومن فوائد البردقوش على الريق:

محاربة الالتهابات والسرطان والشيخوخة: بفضل محتواها العالي من مضادات الاكسدة مثل الكارفاكول، والتي تقلل خطر تلف خلايا الجسم الناتج عن بعض المركبات الضارة المعروفة بإسم الجذور الحرة.

تعزيز الصحة بشكل عام، نظراً لاحتواء البردقوش على فيتامين أ الضروري للنمو والتطور وتعزيز الجهاز المناعي، وفيتامين ك الذي يساعد الدم على التجلُط. اضافة الى بعض المعادن كالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، والمنغنيز الذي ينظم وظائف الدماغ والأعصاب، بالإضافة إلى المغنيسيوم الضروري لتنظيم وظائف العضلات، والقلب، والأعصاب والحفاظ على قوة العظام.

تحسين حالة المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وقد يساعد تناول شاي البردقوش يومياً على تخفيف أعراض تكيس المبايض من خلال تحسين مستويات الهرمونات لدى المرأة.

تحسين حساسية الإنسولين، وخفض مستويات هرمون الأندروجين في الجسم.

التخفيف من السعال ونزلات البرد والام البطن وحصى المرارة.

البردقوش مفيد في تقليل آلام الرأس وأمراض الكلى والسكري.

يسهم تناول البردقوش على الريق في تخفيف آلام العضلات والاعصاب والتواء المفصل.

من فوائد البردقوش على الريق، محاربة فقدان الشهية وعسر الهضم وقلة النوم.

أشارت أحدى الدراسات المنشورة في مجلة Journal of Environmental Biology إلى أن مستخلص عشبة البردقوش، قد يساعد على تثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات المسببة للامراض.

مستخلص عشبة البردقوش قد يساهم أيضاً في الحفاظ على صحة الغشاء المخاطي للمعدة، وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، لكن لا بد الإشارة إلى أن تناول عشبة البردقوش قد يسبب أيضاً زيادة الإفرازات في المعدة والأمعاء، مما قد يزيد من سوء حالة المُصابين القرحة، وبالتالي لا يجب تناوله قبل استشارة الطبيب خصوصاً من قبل الاشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي.

فوائد أخرى للبردقوش على الريق

من الفوائد التي يمكن أن نجنيها من تناول البردقوش على الريق ما يلي: