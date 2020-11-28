طريقة عمل بسكويت النشا الهش بجوز الهند الإقتصادي واللذيذ

يعد البسكويت من أسهل حلويات التي تصنع في المنزل ويحبه كل الأطفال ويمكنك أن تجعله الأم من حلويات الأساسية في المنزل، وتضيف له كل فوائد من فواكه لإعطائه نكهة رائعة وطعم مثالي كما تقدم الفيتامين ونشويات التي يحتاج لها جسم الطفل، ويمكن أن تعد كل أم بسكويت النشا بوصفة لذيذة سريعة تحضير مميزة جدا بالزبدة ومع بيضة واحدة ستعدي أكثر عدد من البسكويت والمكونات اقتصادية في متناول الجميع، وما يميز بسكويت النشا عن غيره من أنواع بسكويت الأخرى، هو أنه هش ومتماسك وله قوام خاص وستبهري به ضيوفك في كل المناسبات والعزومات، وتحضر تلك الوصفة في أقل من نصف ساعة فتابعي معنا طريقة أسهل بسكويت بالنشا وجوز الهند. مكونات عمل بسكويت نشا وجوز الهند نحتاج إلى كوب من نشا ذرة كبير. كوب من طحين الأبيض. نصف كوب سكر بودرة ناعم. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ½ كوب جوز هند مبشور ناعم. كوب زبدة طرية مقدار 100 جرام بحرارة الغرفة. عدد بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. خطوات عمل بسكويت نشا وجوز الهند يتم خلط في وعاء نظيف الدقيق مع النشا بعد نخلهم جيدا، ثم انخلي معهم البيكنج بودر معهم وضيفيه وضعي عليهم الملح.

ثم ضعي عليهم جوز الهند، وقلبي كل المكونات مع بعضها، ثم في وعاء خفق المواد السائلة ضعي البيضة مع الزبدة واخلطيهم معا جيدا حتى يكون الخليط هش وضيفي عليهم الفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى يكون خليط هش مرتفع.

ثم يضاف المكونات الجافة مع المكونات السائلة وتقليبهم من أسفل لأعلى برفق حتى لا تنخفض الهش المتواجد في خليط بسكويت، ثم اعجنيهم معا.

وضعي عجين بسكويت في الثلاجة مع تغطيتها بكيس من النايلون، ثم أخرجيها من الثلاجة بعد ساعة، واصنعي كرات متساوية الحجم صغيرة.

ورصيها على صينية الخبز ويحب أن تكون عليها ورق زبدة ويكون هناك مسافة مابين البسكويت، يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية، لمدة دقيقتين، ويدخل البسكويت في الفرن لمدة 10 دقائق ويخرج ويترك حتى يبرد تماما ثم نزعه من صينية ويقدم. مكونات عمل بسكويت نشا وجوز الهندخطوات عمل بسكويت نشا وجوز الهند

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