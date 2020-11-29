افضل 5 مشروبات صحية لمرضى الربو، والربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي. ما يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق التنفس.

يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا لبعض الأشخاص. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.

لا يمكن علاج الربو، لكن بالامكان السيطرة على أعراضه. وبما أن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت، من المهم أن تعمل مع الطبيب المعالج لك لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج حسب الحاجة.

وكما باقي الاشخاص الذين يعانون من بعض الامراض، يحتاج مرضى الربو للتركيز على بعض الاطعمة والمشروبات التي تقلل من حدة أعراضهم وتساعد على الشعور بالراحة.

فما دوت الخليج المشروبات المفيدة لمرضى الربو؟ هذا ما نكتشفه سوياً اليوم كما جاء على موقع "صحتي".

افضل 5 مشروبات صحية لمرضى الربو

لا بد من الاشارة الى ضرورة الاعتدال في تناول هذه المشروبات وغيرها، لمنع تفاقم الحالة الصحية لمرضى الربو.

وافضل 5 مشروبات صحية لمرضى الربو دوت الخليج التالية:

الماء: من افضل مشروبات صحية لمرضى الربو وكافة الامراض الاخرى التي يعاني منها الانسان. ويعد الماء خياراً صحياً للتخفيف من امراض الجهاز التنفسي وعلاجها مثل الربو، كونه يحافظ على ترطيب الجسم ويسهَل خروج البلغم.

كما يساعد تناول الماء على تزويد مرضى الربو بالاكسجين اللازم لتسهيل عملية التنفس.

القهوة والشاي: إذ تساعد المشروبات الغنية بالكافيين على التقليل من مشاكل الربو، من خلال توسيع القصبة الهوائية ما يحسن التنفس بشكل كبير. كما ان الكافيين يسهَل سريان الهواء داخل الشعب الهوائية لمدة تصل الى 4 ساعات.

إذ تساعد المشروبات الغنية بالكافيين على التقليل من مشاكل الربو، من خلال توسيع القصبة الهوائية ما يحسن التنفس بشكل كبير. كما ان الكافيين يسهَل سريان الهواء داخل الشعب الهوائية لمدة تصل الى 4 ساعات. الزنجبيل: من المشروبات الصحية التي يمكن لمرضى الربو تناولها باعتدال، للتخلص من السموم الموجودة في الرئتين وتحسين التنفس.

ويمكن خلط كميات متساوية من الزنجبيل والرمان والعسل وتناول الخليط بين 2-3 مرات يومياً للحصول على نتيجة مضمومنة. كما بالامكان مزج ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من بذور الحلبة المجففة، ونقع الخليط طوال الليل وتناوله صباحاً.

عصير الليمون: المعروف ان مرضى الربو يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي في الجسم، وبالتالي يساعد تناول الليمون الغني بهذا الفيتامين الحيوي ومضادات الاكسدة، في التخفيف من اعراض الربو.

وينصح بتناول عصير الليمون يومياً لإبقاء المخاطية تحت السيطرة ومنع انسداد الشعب الهوائية المسببة للربو. كما يمكن تناول ملعقة من الليمون الطازج او عصير الليمون كل صباح للتخفيف من اعراض الربو والسعال ونزلات البرد.

الكركم والماء الدافئ: إذ يعد الكركم من التوابل المفيدة والرائعة لمشكلة الربو، نظراً لمحتواه من الكركمين الذي يحوي خصائص مضادة للالتهابات والمواد المضادة الاخرى التي تخفف من حدة الربو، وتعالج نزلات البرد والسعال وبعض امراض الجهاز الدوري.

ويمكن اضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الى كوب من الماء الدافئ وتناول الخليط كل يوم لعلاج مشاكل التنفس الناجمة عن مرض الربو.