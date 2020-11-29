سر بوريك الأفران مخبوزات طرية ناجحة مورقة

بوريك الجبنة من معجنات الطرية الموقرة وهي من الوصفات الرائعة الشهية المشبعة والتي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ومقاربة جدا من وصفة فطائر تركية وفطيرة باليمن تسمى فطيرة الصحن، بوريك الجبن عبارة عن عجين يتم صنعه بمكونات بسيطة لإفطار لذيذ ومخبوز سريع يمكن عمله بدقيق أبيض أو الدقيق الأسمر، وتلك المخبوزات محشية بالجبن مخلوط معه الفلفل الأخضر لتعطيك أفضل طعم مع كوب الشاي، وستعرفي خلال الخطوات التالية على عمل فطائر سريعة بالجبن مع الزعتر ويمكن تنويع أي مكونات الحشوة على حسب ما يفضله أولادك وأسرتك. مكونات عمل بوريك الأفران 2 وربع كوب دقيق أسمر. نصف كوب حليب. علبة كبيرة زبادي. ربع كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. 3 ملاعق كبيرة سكر. رشة صغيرة ملح. مكونات حشو بوريك خليط الجبن نصف كوب جبن أبيض. 3 مثلثات جبن أو ربع كوب جبن كيري. نصف ثمرة فلفل أخضر بارد مقطع مكعبات صغيرة. ملعقة كبيرة نعناع أخضر. بصل مفروم مكعبات. لوجه البوريك دهان ربع كوب زيت زيتون. رشة زعتر مع ريحان جاف. ملعقة صغيرة معجون طماطم. طريقة عمل بوريك الأفران مخبوزات طرية بحشو الجبن يتم وضع المكونات الجافة في وعاء بعد نخل الطحين ووضعه مع كل مكونات الجافة وتركها على جنب.

ثم وضع المكونات السائلة مع بعضها وضع الزيت مع الزبادي مع الحليب ووضعهم على الدقيق وعجن كافة المكونات مع بعضها حتى تعطيك عجينة متماسكة ويتركها حتى تختمر في حرارة الغرفة بمدة ساعة.

يشكل العجين على شكل كور وحشوها بعد مزج كافة مكونات الحشوة وداخل الكور، وترص كرات البوريك في صينية الخبز.

ثم يترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة، ويخبز البوريك بالفرن ولكن يجب أن يسخن مسبقا لمدة 180 مئوية، وتدخل الصينية الفرن وهو ساخن على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي من أسفل.

ثم يتم تشغيل الشواية حتى يحمر البوريك تحت الشواية، وعند خروج المخبوزات والبوريك من الفرن يتم دهنها بخليط من زيت الزيتون مع الزعتر والريحان، ويدهن بها البوريك ويرش على الوجه جبن بارميزان ويتم تقديمها ساخنة. مكونات عمل بوريك الأفرانطريقة عمل بوريك الأفران مخبوزات طرية بحشو الجبن

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