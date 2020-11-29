ضعي كوب من الخل في غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث النتيجة مبهرة

ضعي كوب من الخل في غسالة الملابس، الخل من المواد الموجودة في كل منزل، والذي يتم استخدامه أثناء تحضير الطعام، بالإضافة إلى استخدامه في التنظيف، والتي تشمل تنظيف الملابس، حيث يمكن إضافته إلى الغسالة واستخدامه لتنظيف جميع أنواع الملابس، حيث أنه يمكن الاستغناء عن مسحوق الغسيل أثناء غسل ملابس الأطفال، وهذا لأن بعض الأطفال تسبب لهم مساحيق الغسيل حساسية شديدة، وهذا لا ينطبق على الخل لأنه مادة طبيعية، تطهر الملابس وتقضي على جميع البقع نهائياً.

ضعي كوب من الخل في غسالة الملابس

يمكن إضافة الخل لغسالة أثناء غسل الملابس الموجود بها وبر، وهذا في حالة وجود بعض الحيوانات الأليفة في المنزل، حيث يظل وبر هذه الحيوانات عالق بالملابس بعد الانتهاء من غسلها في الغسالة، كما يعتبر الخل منظف قوي جداً، لأنه يقضي على أصعب البقع مثل بقع القهوة والشكولاتة وبقع العصير وغيرها، كذلك يحافظ الخل على اللون الأبيض الزاهي للملابس الداخلية ويزيل أي بقع صفراء منها بكل سهولة.

مميزات اخري لاستخدام الخل

يحافظ الخل على اللون الملونة ويحميها من البهتان، كذلك يمكن استبدال معطرات الملابس غالية الثمن بالخل، حيث يتم إضافة كوب من الخل لماء الشطف الأخيرة، مع إضافة بضع قطرات من اي زيت عطري مفضل، وبعدها سوف نلاحظ الرائحة العطرية الموجودة في الملابس عند استعمالها، كذلك يمكن استخدام الخل في تنظيف الغسالة من الداخل وتخليصها من الروائح الكريهة التي تكون داخلها نتيجة الغسيل المتكرر، حيث من الافضل مسح إطار الغسالة الداخلي كل أسبوع بفوطة مبللة بالخل المخفف.

تبيض الملابس بالخل

وكما لا حظنا فإن الخل حل اقتصادي للحصول على ملابس نظيفة وخالة م نأي بقع، كذلك يمكن استخدام عصير الليمون أثناء تنظيف الملابس، حيث يعمل عصير الليمون علة تعطير الملابس، كما يعمل كذلك على تنظيف البقع الصفراء الناتجة من العرق في الملابس الداخلية، وفي نفس الوقت يحافظ على بياضها، كذلك يحمي الملابس السوداء من البهتان، حيث يتغير لونها مع تكرار الغسيل، كذلك يمكن عمل دورة تنظيف للغسالة من الداخل باستخدام عصير الليمون، لأنه يقضي على أي روائح كريهة أو شوائب عالقة فيها، وهذا يجعل الغسالة تعمل بشكل أفضل ويزيد من عمرها الافتراضي.