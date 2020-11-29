طريقة عمل الكنافة بكافة الحشوات مقرمشة ولذيذة مثل الحلواني

عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل الكنافة في المنزل بحيث تكون مضمونة وخالية من فيروسات أو ميكروبات، وتكون جميع المواد المستخدمة في عملها من داخل المنزل معقمة وغير منتهيه الصلاحية، ومن هنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة بكافة الحشوات التي تطلبونها وتبحثون عنها سواء كان الحشو موز، مانجو، كريمة، أو شوكولاتة، موز، مكسرات حسب المتاح عندك بالمنزل وتقومين بتقديمها مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة التي تباع في محلات الحلويات.

عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل الكنافة في المنزل بحيث تكون مضمونة وخالية من فيروسات أو ميكروبات، وتكون جميع المواد المستخدمة في عملها من داخل المنزل معقمة وغير منتهيه الصلاحية، ومن هنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة بكافة الحشوات التي تطلبونها وتبحثون عنها سواء كان الحشو موز، مانجو، كريمة، أو شوكولاتة، موز، مكسرات حسب المتاح عندك بالمنزل وتقومين بتقديمها مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة التي تباع في محلات الحلويات.

طريقة عمل الكنافة

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

كوب كامل من السمن أو الزبدة.

مكسرات حسب الرغبة.

كريمة حلويات حسب الرغبة.

شرائح مانجو حسب الرغبة.

شوكولاتة حسب الرغبة.

موز.

المكونات

طريقة التحضير:

في البداية قومي بتقطيع الكنافة أو ضربها في الخلاط الكهربائي حتي تبقي فتات خالية تماما من أي تشابك في شعيراتها، ثم نحمرها في السمن أو الزبد حتي يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بتبريد الكنافة ونحضر صنية عميقة يتراوح سعتها من 30 إلى 25 سم ونبطن الصنية بالسمن أولا ثم نضع عليها نصف كمية الكنافة مع الضغط حتي لا نترك فراغات ثم نضع الحشو حسب الرغبة سواء كان مكسرات، موز، شرائح مانجو، كريمة حلويات، شوكولاتة، مكسرات، بلح عجوة بالمكسرات، بعد ذلك نضع النصف الثاني من كمية الكنافة علي الحشو مع الضغط أيضا ولا نترك أي فراغات وفي النهاية نضع كمية من السمن أو الزبد السائل علي السطح ثم نقوم بإدخالها الفرن حتي تحمر وجهها وتنضج.

طريقة عمل الشربات

نقوم بإحضار 2 كوب من الماء ونضع عليهم كوب واحد من السكر ونصف عصير ليمونه ونضعهم على النار في وعاء معدني حتي يغلو ويصبح قوام الشربات سميك ثم نترك الشربات يبرد ونضعه بارد علي الكنافة وهي سخنة وننتظر حتي تشرب الكنافة الشربات ويتم تزويد الشربات حسب الحاجة وتقدم باردة وبألف هنا.

طرق أخري لعمل الكنافة

يمكنكم إدخال الكنافة في الطعام العادي وليس كنوع من أنواع الحلوي فيمكنكم حشو الكنافة بالجمبري، عن طريق أحضار جمبري كبير الحجم ثم نقوم بلف عليه الكنافة ثم نضعه في الزيت للقلي حتي يتم نضجه ثم يرفع من الزيت ويوضع على منشفه حتي يصفي تماما من الزيت ويقدم مثل ما هو موجود في الصورة القادمة.