فوائد الموز لمرضى القلب والسكر، تتلخص في كون فاكهة الموز غنية بالعناصر و المركبات الغذائية التي لها تأثير مباشر على صحة القلب، وتعد عناصر مهمة لصحة مريض السكري، وعن تلك الفوائد وردت في موقع "ويب طب" وهي..

فوائد الموز لمرضى القلب والسكر:

الموز وصحة القلب:

الموز مصدر رئيسي لفيتامين ب6 وهو فيتامين مهم جدًا للمحافظة على صحة القلب والشرايين، وكل 100 غرام من الموز توفر ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميا من هذا الفيتامين.

الموز غني بعدد من المعادن المهمة لصحة وسلامة القلب وهي البوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم.

الموز ومرضى السكري:

الموز مليء بالماء و الألياف والسكريات الصحية، وبالتالي في حال تناوله بكميات صغيرة ضمن نظام غذائي متكامل فإنه يساهم في ضبط مستوى السكر لدى مرضاه.

فوائد الموز الصحية:

يحتوي الموز على الحديد المهم لعلاج فقر الدم، حيث يعمل على إنتاج الهيموجلوبين المهم لتقوية الدم.

المنجنيز والنحاس والحديد والفسفور عناصر في الموز تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

فيتامين ب وفيتامين ج في الموز مهمة لصحة الدماغ وقدراته.

السكريات الطبيعية في الموز ترفع من طاقة الجسم وتعزز النشاط وتقي من الخمول و الكسل.

البوتاسيوم والمغنيسيوم من العناصر التي تحتاجها كافة أعضاء الجسم للقيام بالوظائف الحيوية.

الموز غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

كل عناصر ومكوناته الموز الأحمر تحسن من أداء الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته.

يساعد الموز بسبب احتوائه على الكالسيوم من صحة العظام ويقي من الهشاشة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.