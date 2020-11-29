خلطات طبيعية لتفتيح وتبييض الرقبة، تعد الرقبة من أكثر المناطق في الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس والرطوبة والعرق والبكتيريا، وهذا ما يسبب إزعاجًا عند المرأة التي تهتم بالحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها، ومن الأعراض التي تتعرض لها الرقبة أو العنق الاسمرار والألوان الداكنة، والتي كما ذكرنا في السابق أنها تنتج عند تعرض تلك المنطقة لأشعة الشمس خاصة الضارة منها لذا يفضل استخدام الخلطات الطبيعية لتبييض الرقبة في تفتيح البقع الداكنة والتبييض لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على أكثر من خلطة طبيعية لتفتيح وتبييض الرقبة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عصير الليمون الطازج.

مكونات خلطة الليمون لتبييض الرقبة

طريقة تحضير خلطة الليمون لتبييض الرقبة اخلطي عصير الليمون وماء الورد جيدًا، وادهني الخليط الناتج على منطقة الرقبة ودلكيها برفق، ثم اتركي الخليط طوال فترة الليل حتى صباح اليوم التالي واشطفيها بالماء وجففيها جيدًا، ويمكنك تكرار هذه الوصفة لمدة شهر كامل للحصول على نتيجة فعالة.

نصف كوب من الماء.

بيكربونات الصوديوم.

مكونات خلطة بيكربونات الصوديوم لتبييض الرقبةطريقة تحضير خلطة بيكربونات الصوديوم

اخلطي بيكربونات الصوديوم مع كمية مناسبة من الماء لتحصلي على قوام متماسك كالعجينة، وضعي العجينة على منطقة الرقبة واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء ويمكنك تكرار هذه الخلطة مرة أخرى للحصول على نتيجة ملحوظة.

علبة صغيرة من الزبادي.

قطرات من عصير الليمون الطازج.

مكونات خلطة الزبادي لتبييض الرقبةطريقة تحضير خلطة الزبادي لتبييض الرقبة

اخلطي الزبادي مع عصير الليمون جيدًا في طبق عميق، ثم ضعي الخليط على رقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة واشطفيها بالماء وجففيها بعد ذلك، ويمكنك استبدال عصير الليمون بكمية بسيطة من الكركم.

ثمرة من الخيار.

كمية قليلة من ماء الورد.

مكونات خلطة الخيار مع ماء الوردطريقة تحضير خلطة الخيار مع ماء الورد

اعصري ثمرة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي لتحصلي على عصير الخيار، واخلطي عصير الخيار مع ماء الورد، ثم احضري قطعة من القطن الطبي واغمسيها في الخليط وادهني المزيج على منطقة الرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي رقبتك بالماء جيدًا، ويمكنك تكرار استخدام هذا الخليط يوميًا للحصول على درجتين أفتح لرقبتك.