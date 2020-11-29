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خلطات طبيعية لتفتيح وتبييض الرقبة، تعد الرقبة من أكثر المناطق في الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس والرطوبة والعرق والبكتيريا، وهذا ما يسبب إزعاجًا عند المرأة التي تهتم بالحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها، ومن الأعراض التي تتعرض لها الرقبة أو العنق الاسمرار والألوان الداكنة، والتي كما ذكرنا في السابق أنها تنتج عند تعرض تلك المنطقة لأشعة الشمس خاصة الضارة منها لذا يفضل استخدام الخلطات الطبيعية لتبييض الرقبة في تفتيح البقع الداكنة والتبييض لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على أكثر من خلطة طبيعية لتفتيح وتبييض الرقبة.مكونات خلطة الليمون لتبييض الرقبة
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- عصير الليمون الطازج.
طريقة تحضير خلطة الليمون لتبييض الرقبة اخلطي عصير الليمون وماء الورد جيدًا، وادهني الخليط الناتج على منطقة الرقبة ودلكيها برفق، ثم اتركي الخليط طوال فترة الليل حتى صباح اليوم التالي واشطفيها بالماء وجففيها جيدًا، ويمكنك تكرار هذه الوصفة لمدة شهر كامل للحصول على نتيجة فعالة.مكونات خلطة بيكربونات الصوديوم لتبييض الرقبة
- نصف كوب من الماء.
- بيكربونات الصوديوم.
اخلطي بيكربونات الصوديوم مع كمية مناسبة من الماء لتحصلي على قوام متماسك كالعجينة، وضعي العجينة على منطقة الرقبة واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء ويمكنك تكرار هذه الخلطة مرة أخرى للحصول على نتيجة ملحوظة.
مكونات خلطة الزبادي لتبييض الرقبة
- علبة صغيرة من الزبادي.
- قطرات من عصير الليمون الطازج.
اخلطي الزبادي مع عصير الليمون جيدًا في طبق عميق، ثم ضعي الخليط على رقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة واشطفيها بالماء وجففيها بعد ذلك، ويمكنك استبدال عصير الليمون بكمية بسيطة من الكركم.مكونات خلطة الخيار مع ماء الورد
- ثمرة من الخيار.
- كمية قليلة من ماء الورد.
اعصري ثمرة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي لتحصلي على عصير الخيار، واخلطي عصير الخيار مع ماء الورد، ثم احضري قطعة من القطن الطبي واغمسيها في الخليط وادهني المزيج على منطقة الرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي رقبتك بالماء جيدًا، ويمكنك تكرار استخدام هذا الخليط يوميًا للحصول على درجتين أفتح لرقبتك.
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