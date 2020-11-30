في خضم الحديث المتواصل عن الوقاية من عدوى فيروس كورونا ومستجدات اللقاحات الموعودة، لا ينبغي لنا الاغفال عن نقطة مهمة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، ألا وهي المتعافين من مرض كوفيد-19.

ليس فقط لتحصين انفسهم من الاصابة مرة أخرى بالفيروس التاجي، وقد سجل البعض تسجيل الاصابة بالفيروس اكثر من مرة، وإنما أيضاً لاستعادة عافيتهم والعودة لحياتهم الطبيعية بعدما عانوا من اعراض فيروس كورونا سواء كانت بسيطة أو شديدة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور فلاديسلاف جيمشوغوف، الطبيب الروسي المتخصص في الجهاز المناعي، حاجة المتعافين من فيروس كورونا لإعادة تأهيل شاملة للجهازين العصبي والتنفسي.

فما دوت الخليج طبيعية هذا التأهيل، وما دوت الخليج النصائح الاخرى الواجب اتباعها من قبل متعافي فيروس كورونا؟

نصائح للمتعافين من فيروس كورونا

نقل موقع "روسيا اليوم" تصريح الدكتور جيمشوغوف لوكالة نوفوستي الروسية، الذي أشار فيه الى ضرورة ممارسة تمارين اليوغا للتنفس من قبل المتعافين من فيروس كورونا بغية التخلص من تأثيرات الاصابة بالفيروس.

موضحاً حاجة كل متعافي للحاق ببرنامج أعادة تأهيل بعد الاصابة بفيروس كورونا، ويتم تحديد البرنامج بناء على ما عانى منه المصاب، وعمره، وحالته الصحية.

وبحسب جيمشوغوف، تم رصد تلف في الجهاز العصبي المركزي عند الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ما قد ينعكس في ارتفاع درجات الحرارة وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والاضطرابات الهرمونية، وهو ما يتطلب علاجاً منفصلاً.

وأفاد جيمشوغوف أن الطريقة الافضل حالياً لتجاوز التأثيرات التي يخلَفها الفيروس بعد التعافي من المرض على الرئتين، تكمن في ممارسة تمارين التنفس الخاصة بجهاز التنفس، وهو ما يجب أن يفعله كل شخص عانى من الفيروس، يؤكد جيمشوغوف.

نصائح عامة للمتعافين من فيروس كورونا

اضافة الى ضرورة القيام بتمارين التنفس وإعادة التأهيل للجهازين العصبي والتنفسي، ينبغي على المتعافين من فيروس كورونا المستجد اتباع نصائح حياتية وغذائية محددة لاستعادة العافية وحماية انفسهم من الاصابة من جديد بالعدوى.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال في حديثه لموقع "مصراوي"، للفترة التي يحتاجها المتعافي لممارسة حياته الطبيعية، والنصائح لتغذية سليمة لتقوية المناعة.

وبحسب د. الحداد، يحتاج المتعافي من فيروس كورونا للتأكد من شفائهم تماماً من المرض بالحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR بعد اسبوعين من الاصابة. وعندها يمكنهم الخروج وممارسة حياتهم الطبيعية لكن بحذر.

ويوصي د. الحداد بضرورة الحصول على الغذاء السليم المتمثل في المواد البروتينية والاكثار من السوائل والتركيز على الاطعمة الغنية بفيتامينات سي ود والزنك، فضلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام.

كما يؤكد د. الحداد على ضرورة الراحة، وأخذ قسط كافي من النوم يومياً، وتجنب التوتر والقلق، والالتزام بالاجراءات الوقائية للحيلولة دون الاصابة مجدداً، ومنها غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم وارتداء الكمامة في الاماكن العامة والتجمعات.