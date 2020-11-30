8 عادات ممكن تقول حاجات كتير للناس عن شخصيتك

الباحثين لاحظوا ان في بعض الروابط بين العادات والصفات الشخصية ، زي الالتزام بالمواعيد, الطريقة اللي بتشيلي بيها شنطتك, او حتى الطريقة اللي بتعلقي بيها ورق التواليت في الحمام ، ممكن انه يقول كتير عن شخصيتك اكتر ما انتي تتوقعي ، وتقدري تفاجئي اي شخص انك عرفتي حاجات عنده بناء على عاداته اليومية ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف على 8 عادات ممكن تقول حاجات عن شخصيتك.

عادات ممكن تقول حاجات عن شخصيتك:

1- الطريقة اللي بتشيلي بيها الشنطة:

في لغة الجسد طريقة شيل الشنطة ممكن تكشف بعض الحاجات عن شخصيتك.

– لو الشنطة متعلقة عند الكوع والراع متني: عادة الطريقة دي بتكون للنساء المحترفات ، وبتظهر ثقة جدا في النفس وغالبا افراد العائلة المالكة في انجلترا بيشيلوا الشنطة بالطريقة دي.

– شيل الشنطة تحت الذراع زي طريقة الشنطة الكلتش: ده عادة بيدل انك شخصية معندهاش قلق مفرط بخصوص مظهرها او شكلها طالع ازاي.

– تعليق الشنطة على كتفك: ده معناه انك شخصية واضحة ومش محتاجة تخفي اي حاجة ، وتعتبر كمان طريقة عملية لشيل الشنطة.

– ماسكة الشنطة تحت من الايد بتاعتها: ده ممكن تكون علامة على الاحساس بعدم الامان لانها مش الطريقة الاكتر عملية لشيل الشنطة.

وخبراء لغة الجسد قالوا مش شرط ان العلامات دي تكون صح لكل الاشخاص ، وان المرأة ممكن تكون بتمسك الشنطة بطريقة معينة طول الوقت مجرد عادة.

2- طريقة تعليق بكر التواليت:

الطريقة اللي بتعلقي بيها ورق التواليت ممكن تقول حاجات عن شخصيتك ، وحسب كلام الخبراء ان طريقة التعليق ممكن تقول لو انتي شخصية مسيطرة ولا مريحة ، والتجارب اثبتت ان الاشخاص سواء راجل او ست اللي بيعلقوا بكرة التواليت ويخلوا الطرف اللي بيتسحب منه المنديل لفوق ده معناه انهم اشخاص مسيطرين ، وان الاشخاص اللي بيخلوا طرف سحب المنديل من تحت بيكونوا شخصيات ممكن قيادتها او السيطرة عليها اكتر.

3- الطريقة اللي بتاخدي بيها السيلفي:

الباحثين لقوا ان الطريقة اللي بياخد بيها الشخص سيلفي ممكن تقول حاجات عن شخصية كل واحد ، عادة الاشخاص الودودين اكتر هتلاقيهم بياخدوا الصور من تحت ، بالاضافة ان الطريقة دي مش هتخلي اشخاص حواليكي يظهروا معاكي في خلفية الصورة.

اما الاشخاص اللي دايما بيحبوا يعملوا حركة بوز البطة “Duck face” بيكونوا شخصيات منفتحة على التجارب الجديدة وبيظهروا المشاعر الايجابية بشكل واضح.

4- طريقة المشي:

لاحظ خبراء لغة الجسد العلاقة بين اسلوبك في المشي وشخصيتك ، الاشخاص اللي بيمشوا وكتافهم منحنية لقدام دي ممكن تكون علامة انهم بيعانوا من الحزن ، وبالتالي العكس صحيح لو الكتاف مستقيمة دي علامة ان الاشخاص سعداء.

كمان المشية ممكن تكون علامة على الضعف ، والباحثين قالوا انك ممكن تكتشفي ضعف شخص من طريقة مشيتة ، لو الشخص راسه مايلة وهو ماشي ، دي ممكن تكون علامة ان الشخص ده في الوقت الحالي ضعيف وحساس.

5- طريقة السلام:

ممكن طريقة سلام الشخص ترتبط ببعض جوانب شخصيتة ، واظهرت الابحاث ، ان الاشخاص اللي بيسلموا بقوة وبيضغطوا على الايد في السلام منفحتين اكتر وممكن يجربوا حاجات جديدة ، وكمان بيكونوا اقل عصبية وخجل من الاشخاص اللي بيسلموا بطريقة ضعيفة او مش بيضغطوا على الايد اوي في السلام.

6- مقدار الوقت اللي بتقضيه على تليفونك:

لاحظ العلماء وجود علاقة بين “ادمان” الشخص على استخدام الموبايل واستقراره العاطفي ، وكانت نتيجة الدراسة ان الاشخاص المدمنين على استخدام الموبايل وبيقضوا وقت طويل عليه بيميلوا انهم يكونوا اكتر قلق وعصبية من الاشخاص اللي بيستخدموا وقت اقل.

7- الالتزام بالمواعيد:

الالتزام بالوقت من الحاجات اللي ليها قيمة جدا في مجال العمل بشكل خاص ، وكشفت الابحاث ان الاشخاص اللي بيتأخروا عن الشغل او بيمشوا من الشغل بدري ممكن يكون عندهم دافع اقل ، والعكس صحيح ، لو الشخص دايما بيجي في مواعيدة وملتزم ، بيكون عنده دافع قوي ، ومهم كمان الالتزام ان الشخص يمشي بعد انتهاء ساعات العمل على طول لان التأخير ممكن يسبب الارهاق ويخلي الشخص اقل انتاجية.

8- القراد العصبي:

القراد العصبي هي العادة اللي الشخص بيعملها دايما وهو متعصب او متوتر ودي بتختلف من شخص للتاني ، ممكن شخص يهز رجله, شخص تاني يقضم ضوافره, او واحدة تلعب في شعرها بطريقة عصبية ، ونتايج الدراسات اظهرت ان الاشخاص اللي عندهم ميول عالية للكمال وبيحبوا كل حاجة تبقى مظبوطة اوي هما اللي دايما بيظهروا ردود افعال عصبية وبيظهروا علامات التوتر والاحباط والملل من خلال العادات دي.

وده ممكن يكون سببه ان الاشخاص اصحاب المثالية هما معرضين اكتر انهم يعملوا رد فعل على حاجة متستاهلش.

7 عادات في لغة الجسد بيعملهم الاشخاص الناجحين .. اعرفيهم معانا