أهمية وجبة فطور الصباح لصحة الجسم

وجبة الفطور من اهم الوجبات اليومية التي يحتاجها الانسان كونها تمد الجسم بالطاقة و النشاط و تمنحه التغذية الجيدة و الصحيحة.

و وجبة الفطور المثالية دوت الخليج التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية كالنشويات و الالياف و البروتين ولا ننسى الكالسيوم الموجود في الحليب و مشتقات الالبان.

لكن العديد من الناس يهملون موضوع تناول وجبة الفطور يومياً، ما يوقعهم في مشاكل صحية كثيرة. لذا نقدم في موضوعنا اليوم لابرز 10 اسباب تجعلك لا تفوتين وجبة الفطور على الاطلاق لاهميتها الكبيرة.

10 اسباب لعدم تفويت وجبة الفطور

1. وجبة الفطور تساهم في شحن الجسم بالطاقة و النشاط اللذين يحتاجهما طوال اليوم.

2. تناول النشويات و الحلويات على وجبة الفطور سيعطيك قدراً كافياً من السعرات الحرارية التي تقومين بحرقها طوال اليوم. كما ان تعطي شعوراً بالشبع يجعلك لا تتناولين الكثير من الطعام خلال اليوم.

3. المواظبة على تناول وجبة الفطور يحمي من الاصابة ب الامراض كالقلب و السكري و ارتفاغ ضغط الدم و السكتة الدماغية.

4. وجبة الفطور تعطي شعوراً كبيراً بالراحة و تجعلك تتحكمين باعصابك خلال اليوم.

5. يمنع تناول وجبة الفطور يومياً من الاصابة ب السمنة، حيث ان عدم تناول الطعام في الصباح يدفعنا لاكل المزيد من الطعام خلال النهار ما يزيد من الوزن.

6. وجبة الفطور تجعل منك شخصاً نشيطاً و قادراً على اتمام كافة اعماله على اتم و افضل وجه، و ذلك بفضل مكوناتها الغذائية المهمة.

7. الفطور صباحاً يساهم في تنظيم مستوى الدم في الجسم.

8. يساعد تناول وجبة الفطور على تحسين عمل التمثيل الغذائي، اي حرق الدهون و السعرات الحرارية في الجسم.

9. تناول وجبة الفطور امام الاطفال و المراهقين يجعلهم يتحمسون لتناولها ايضاً، ما ينعكس ايجاباً على صحتهم، خاصة ان الاطفال نشيطون بطبيعتهم و يحتاجون لوقود خاصة متمثلة بالفطور للتحرك و اللعب طوال النهار.

10. يساعد تناول وجبة الفطور كل يوم صباحاً في المحافظة على وزن سليم و مثالي للجسم.

امثلة صحية لوجبة الفطور

اليك بعض الامثلة لفطور صحي يقدمها لك اخصائيو التغذية في شركة نستله.

الخيار الأول:

1 كوب من الحليب قليل الدسم خال من الدسم كوب (250 مل) = 114 سعرة حرارية.

مقدار 1 من رقائق الفطور يحتوي على 30 جرام = 109 سعرة حرارية.

بيضة مسلوقة 80 سعرة حرارية.

2/1 كوب عصير ليمون طازج أو قطعة برتقال كاملة (131 جرام) = 70 سعرة حرارية.

مجموع الوحدات الحرارية: 347 وحدة حرارية

الخيار الثاني:

كوب من الحليب قليل الدسم (250 مل) = 114 سعرة حرارية.

ربع رغيف خبز عربي أسمر (25 جرام): 80 سعرة حرارية.

شرحتان جبنة أو ملعقتان طعام لبنة قليلة الدسم (30 جرام) = 75 سعرة حرارية.

حبة بندورة (60 جرام) = 13 سعرة حرارية.

حبة فاكهة، موزة (65 جرام) = 70 سعرة حرارية.

مجموع الوحدات الحرارية: 326 وحدة حرارية.