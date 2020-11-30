فوائد الحبة السوداء على الريق، وتعد الحبة السوداء او حبة البركة من الاعشاب النباتية المستخدمة في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية والجمالية.

ويعود الفضل في ذلك لمحتوى حبة البركة من مضادات الاكسدة الفعالة التي تحارب الجذور الحرة وتتخلص منها.

فإن كنت مثلنا تحبين استخدام الاعشاب النباتية في تحضير الطعام والاعتماد عليها في علاج بعض الامراض والتخفيف منها، نقدم لك اليوم بعضاً من فوائد الحبة السوداء على الريق كما اوردها موقع " ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

فوائد الحبة السوداء على الريق

الحبة السوداء او الشونيز او الكمون الاسود كما يطلق عليها، غنية بالفوائد الصحية والجمالية، وتناولها على الريق يزيد من هذه الفوائد وديمومتها.

ومن فوائد الحبة السوداء على الريق بمعدل حفنة على معدة فارغة:

• خسارة الوزن الزائد: ويساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على في الجسم وبطريقة امنة.

لكن ينصح بمراجعة الطبيب أولاً في حال كنت تعاني من اية مشاكل صحية يمكن أن تتعارض معها الحبة السوداء.

• زيادة مستوى الطاقة في الجسم: تسهم الحبة السوداء في رفع مستويات الطاقة واليقظة خصوصاً في الصباح الباكر، ما يزيد من الانتاجية والقدرة على التركيز والعمل بشكل أفضل.

كما أن تناول الحبة السوداء بكميات معقولة بانتظام يومياً قد يساعدك على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

• علاج مشاكل الجهاز التنفسي: تساعد الحبة السوداء على الريق في علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي والوقاية منها، لا سيما التهابات الجيوب الأنفية المزعجة. كما انها فعالة في التخلص من احتقان الحلق والبلغم المتراكم في المجاري التنفسية.

• محاربة السرطان: ومعلوم ان الحبة السوداء تحوي مادة Thymoquinone وهي أحد المواد الفعالة الأكثر أهمية في حبة البركة، وقد أجريت عليها الكثير من الأبحاث العملية المختلفة واثبت نجاعتها في المساهمة في علاج مرض السرطان، مثل سرطان البنكرياس، وسرطان الثدي، وسرطان المعدة وسرطان القولون.

كما أثبتت الابحاث العلمية المختلفة، ان مادة Thymoquinone فعالة في علاج السكري والحساسية بأنواعها.

• علاج النفخة والغازات: إن هذه الحبة السوداء الصغيرة، قادرة على علاج النفخة والغازات واضطرابات المعدة عند تناولها صباحاً قبل وجبة الفطور.

• المساعدة على تنبيت الشعر وتقويته وتكثيفه.

ومن الفوائد الصحية الأخرى للحبة السوداء على الريق:

• محاربة الكحة والسعال.

• علاج الصداع.

• علاج ألم الأسنان.

• مكافحة التهابات المفاصل.

• التخلص من الديدان المعوية.

• خفض ضغط الدم المرتفع.

• تسريع شفاء الجروح.

• زيادة نعومة البشرة.

• تخفيف رد الفعل التحسسي.

هل من اضرار لتناول الحبة السوداء على الريق

بالرغم من الفوائد المذهلة التي تقدمها الحبة السوداء على الريق، الا أنها قد تكون مضرة في بعض الحالات الصحية.

فالحبة السوداء قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي عند البعض، كما أنها قد تضر بصحة المرضعات والحوامل والاطفال والمرضى بانخفاض ضغط الدم، كونها قد تخفض الضغط بشكل خطير.

كما ينصح المقبلون على إجراء عملية جراحية بالتوقف عن تناول الحبة السوداء قبل أسبوعين من موعد العملية، وقد تؤثر على مرضى السكري بشكل خطير في حال لم يتم تناولها تحت إشراف طبي.