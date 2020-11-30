مشروبات الديتوكس | تحضير أكثر من 5 أنواع للتخسيس والتخلص من السموم

مشروبات الديتوكس تعتبر من أهم الوسائل الحديثة للتخسيس وإنقاص الوزن بشكل فعال، حيث أنها لها فوائدها العديدة في الأنظمة الغذائية الحديثة في تحفيز عمليات الآيض بالجسم وتنظيف الجسم من السموم والمواد الكيميائية الضارة، هناك أنواع عديدة يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، سوف نتطرق للحديث عن كافة الأنواع وفوائدها وطرق اتباع هذا النظام لاحقاً، تابع معنا.

ما هو يوم تنظيف المعدة

تحتاج معدتك من حين لآخر لعملية تنظيف وراحة من عمليات هضم المواد الغذائية المعقدة، يمكنك فعل ذلك بشكل طبيعي في منزلك دون اللجوء للطبيب.

هناك طرق عديدة يمكنك اتباعها لتنظيف معدتك مثل: الخلطات والأغذية الطبيعية، والعصائر و مشروبات الديتوكس الطبيعية التي سوف نتحدث عنها لاحقاً، حيث تساعد على الآتي:

التخلص من الإمساك وعلاجه بطريقة طبيعية دون الحاجة لاستخدام الأدوية الكيميائية.

يعتبر كحل فعال لمشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القولون العصبي.

تخلص الجسم من السموم والمواد الكيميائية الضارة، تابع معنا.

تنظيف الجسم من السموم في يوم واحد

يعتبر مثابة يوم لمنح الجسم وقت من الراحة، وتنقيته من السموم والشوائب المتراكمة نتيجة لتناول الأطعمة الغير صحية والمشروبات الضارة والتعرض للعوامل البيئية المختلفة.

حيث تتسبب السموم في العديد من المشاكل الصحية للشعر والبشرة، واضطرابات في الجهاز الهضمي، الإحساس الدائم بالتعب والإرهاق، يمكنك التخلص منها من خلال اتباع التالي:

الإكثار من شرب الماء، حيث يجب تناول ما يقرب من لترين ماء في اليوم.

الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة الغنية بالألياف.

تناول الأعشاب الطبيعية مثل الشاي الأخضر، والنعناع، والمرامية، وغيرهم.

تجنب تناول الأغذية الغنية بالدهون والوجبات السريعة.

اتباع نظام يوم مشروبات الديتوكس ، تابع معنا.

إذا كنت من الباحثين عن الرشاقة والجمال ومحبين الأكلات الصحية، يمكنك عمل بيتزا الشوفان الدايت الصحية المشبعة.

فوائد مشروبات الديتوكس

يعتبر رجيم اليوم الواحد من أهم وسائل الرجيم الحديثة، اتباعها بالطريقة السليمة له فوائد عديدة للجسم كالتالي:

يمنح الجسم كمية إضافية من الماء، حيث يساعد الماء على تحفيز عملية حرق الدهون. الحصول على الفيتامينات المفيدة الموجودة في قطع الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة. تعطيك إحساس بالشبع وإنقاص الوزن. يساعد على تحسين عملية الهضم بشكل جيد. تمنحك الإحساس بالنشاط والحيوية والتخلص من الكسل والخمول. تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم. تنظيف الجسم من السموم والمواد الكيميائية الضارة. تغذية الشعر وتقويته وتنعيمه، تغذية البشرة، وتقوية الأظافر. تحفيز عملية الآيض، والمساعدة في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

طريقة استعمال مشروبات الديتوكس

يتم استخدامها لمدة يوم واحد خلال أسبوع من نظام صحي متكامل، وذلك حتى لا يتم إلحاق أي أضرار بالجسم، يتم اتباع التالي أثناء اليوم:

يتم بدئ اليوم بتناول 2 كوب من الماء الفاتر في الصباح الباكر.

بعد حوالي نصف ساعة، قم بتناول كوب من مشروب الليمون الدافئ.

تناول ما يقرب من 2 لتر من الماء مقسمة على مدار اليوم.

تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف على مدار اليوم.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لمدة 20 دقيقة في اليوم على الأقل.

تناول الزبادي، والمشروبات الدافئة والأعشاب الطبيعية.

تناول عصائر الديتوكس على مدار اليوم، ولمعرفة طرق تحضيرها تابع معنا.

أنواع مشروبات الديتوكس للتخسيس

يوجد أنواع عديدة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة غنية بالفيتامينات والمعادن، يمكن اتباع طرق تحضيرها كالتالي:

مشروب الليمون الساخن للتخسيس:

قم بإضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، وعصير نصف ليمونه، ونصف ملعقة خل تفاح في الكوب. قم بإضافة كوب ماء دافئ مع التقليب الجيد. يتم تناول المشروب في الصباح الباكر ليساعد على تحفيز عملية حرق الدهون.

مشروب القرفة بالتفاح الساخن:

قم بوضع الماء على النار، ثم إضافة عصير التفاح والقليل من القرفة. اترك الخليط حتى تمام الغليان. قم برفعه من على النار،صب الخليط وضع شرائح التفاح في الكوب، ويقدم ساخن.

مشروب التفاح وخل التفاح:

قم بوضع شرائح التفاح المقطع مع ملعقة صغيرة من خل التفاح وورق النعناع الأخضر. قم بوضع الماء الفاتر إلى الخليط، يترك قليلا ثم يتم تناوله على مدار اليوم.

مشروب البرتقال والنعناع الأخضر:

قم بوضع شرائح البرتقال وشرائح الليمون وورق النعناع الأخضر في الكوب. قم بإضافة الماء إلى الخليط، قم بتناوله على مدار اليوم.

مشروب الخيار:

قم بخلط الخيار والبقدونس والكزبرة والكرفس مع الماء في الخلاط الكهربائي. قم بصب الخليط في الكوب، يمكنك تناوله على مدار اليوم.

مشروب ماء الصبار: