طريقة عمل ستيك اللحمة بالصويا صوص وطرق أخرى في المنزل

طريقة عمل ستيك اللحمة بطريقتين مختلفتين وطعم رائع ومميز لكل عشاق ستيك اللحمة، أقدم لكم اليوم ستيك اللحمة على طريقة لندن وطريقة ستيك اللحمة بالصويا صوص لتختاروا منها ما يناسبكم وتستمتعوا بتلك الوجبة المميزة في المنزل مع العائلة.

نصف كيلو لحم ستيك.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة قشر ليمون.

4 فص ثوم.

صوص رسيستير شاير (صوص جاهز يباع في السوبر ماركت).

نصف كوب زبدة.

2 ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر مقطع صغير.

في البداية يتم تتبيل شرائح لحم الستيك بالملح والفلفل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتقلب فيها شرائح ستيك اللحمة وتوضع في الثلاجة.

يتم خلط كل من عصير الليمون مع باقي كمية زيت الزيتون بالإضافة إلى الثوم وصوص الرسيستير شاير، وبعد نصف ساعة تخرج شرائح الستيك من الثلاجة وتدهن بالخليط السابق إعداده.

توزع شرائح ستيك اللحم في صينية فرن وتوضع في الفرن لمدة 8 دقائق تقريباً ثم تقلب على الجانب الآخر وتترك حوالي 5 دقائق أو حتى تمام النضج.

قم بخلط مقدار الزبدة مع البقدونس المفروم وقشر الليمون والفلفل الأحمر وملح حسب الرغبة، قم بتوزيع هذا الخليط على شرائح ستيك اللحمة وتقدم مع أرز أبيض أو مكرونة.

نصف كيلو لحم ستيك.

نصف كوب صويا صوص.

1/3 كوب زيت زيتون.

ربع كوب سكر بني.

2 ملعقة كبيرة مسطردة.

بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر، كمون، ريحان مجفف، زعتر مجفف.

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة زعتر فريش مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

يتم خلط الصويا صوص مع زيت الزيتون والسكر البني والمسطردة والزعتر وخليط التوابل المذكورة في المقادير، ويتم تتبيل شرائح الستيك بنصف مقدار هذا الخليط وتوضع في الثلاجة مدة نصف ساعة.

تخرج شرائح اللحمة من الثلاجة وتوضع في إناء على النار حتى تحصل على اللون المطلوب وتقلب على الجانب الآخر لتحصل على نفس اللون.

تضاف الزبدة إلى باقي الخليط وتوضع في إناء على نار هادئة حتى تحصل على قوام صوص سميك، ثم يسكب الصوص فوق شرائح ستيك اللحمة وبالهناء والشفاء.