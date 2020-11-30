أسماء بنات من الجنة اختر اسم ذو معني مميز وجميل لطفلتك الجديدة

يسعد الإنسان كثيراً عندما يرزق بمولود جديد وتكون للفرحة معني وطعم خاص وختلف عندما يكون المولود أنثى وليس هناك أفضل من اختيار أسم جميل لها من أسماء بنات من الجنة فهناك العديد من الأسماء الأنثوية التي ذكرت في القرآن مأخوذة من أماكن أو أنهار في الجنة، تابعوا معنا في هذا المقال سنطلعكم على قائمة بأفضل الأسماء لبناتكم.

سلسبيل: اسم أنثوي وهي عين في الجنة ويعني الماء الجاري بسلاسة وبشدة وقد جاء هذا الاسم في قول الله تعالى في سورة الرحمن “عينًا فيها تسمى سلسبيلا” .

تسنيم: عين ماء موجودة في الجنة وقد ذكر هذا الاسم في قوله تعالى “ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون” .

بارق: نهر جميل موجود على باب الجنة وقد ذكره الرسول قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الشهداء يشربون من هذا النهر.

كوثر: اسم النهر الأشهر في الجنة وقد نزلت سورة كالمة باسمه وجاء ي قول الله تعالى“انا اعطيناك الكوثر”.



سِدرة: وهو اسم شجرة في الجنة وجائت في قول الله تعالى “عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى”.

حور: اسم نساء الجنة وقد جاء هذا الاسم في قول الله تعالى “حور مقصورات في الخيام”.

أفنان: هو غصن مورق بألالوان مختلفة وجاء في قوله تعالى”ذواتا افنان”.

بنانة: يعني هذا الاسم الروضة النضرة في الجنة.

سندس: يقصد به الحرير الذي يصنع منه ثياب اهل الجنة وقد ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى “ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندس واستبرق” .

جنى: وهو لفظ مأخوذ من كلمة جنة وقد ذكر في قوله تعالى”وجنى الجنتين دان”.

لؤلؤة: وتعن الجوهرة الثمينة للغاية والتي تتكون في البحر ومن المعروف أن منازل المؤمنين في الجنة وملابسهم تزين بالؤلؤ.

ياقوت: وهو اسم حجر كريم وصف به الله أهل الجنة وذلك في قوله تعالى “كأنهن الياقوت والمرجان” .

الاء: وتعني نعم الله قال تعالى وجاء الاسم في قوله ”فبأي الاء ربكما تكذبان” .

جودي: هو اسم جبل وجاء في القرآن في قول الله تعالى “واستوت على الجودي”

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أسماء بنات من الجنة أسماء أنهار الأنثوية:أسماء بنات من الجنة موجودة في القرآن الكريم: