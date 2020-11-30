فوائد الليمون الهندي لمرضى السكري، أو ما يمسى بفاكهة الجريب فروت، دوت الخليج فوائد متعددة، تتلخص في كونه أحد الفواكه الحمضية التي يعرف عن كثرة فوائدها للصحة العامة ككل، وتأثيرها الإيجابي على مرضى الامراض المزمنة ومنها السكري.

فوائد الليمون الهندي لمرضى السكري:

ذكر موقع " medicalnewstoday" إن فوائد تناول الجريب فروت يؤثر على داء السكري، حيث يساعد الجريب فروت في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2، كما أن الجريب فروت، منخفض على مؤشر نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أنه يوفر المغذيات ولكن ليس له تأثير سلبي كبير على مستويات السكر في الدم لدى الشخص، وتصف إحدى الدراسات لعام 2013 الجريب فروت بأنه "مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

الليمون الهندي يحتوي على فيتامين سي وبالتالي يرفع من مناعة مريض السكري ضد الأمراض الموسمية.

الألياف والماء في الليمون الهندي تعزز صحة الجهاز الهضمي لدى مريض السكري خاصة، وتقيه الاضطرابات.

يساعد الليمون الهندي على تحسين صحة القلب والوقاية من مضاعفات مرض السكري على عليه.

مريض السكري أكثر عرضة من غيره لارتفاع ضغط الدم، والليمون الهندي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

أيضًا مريض السكري أكثر عرضة من غيره لارتفاع الكوليسترول، والليمون الهندي يساهم في خفض ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.

تناول الليمون الهندي أو شرب عصيره مهم لمريض السكري حيث قلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى التي قد تنتج عن تراكم المواد الضارة في الكلى، جراء تناول أدوية السكري.

مريض السكري يمكن أن يعاني من الجفاف، والليمون الهندي يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، لأنه يحتوي على الكثير من الماء.

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