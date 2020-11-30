الدكتور باهر كمال ل "دوت الخليج": عملية زرع العدسات تصحح النظر

طرق مختلفة وعمليات متعددة لتصحيح النظر باتت مؤخرًا بسبب تطور الطب و الأجهزة الطبية أسهل وأسرع وأكثر دقة، وعن أحد تلك العمليات دوت الخليج زراعة العدسات لتصحيح النظر، وللحديث عن مميزاتها وكل ما يتعلق بها، قابلت "دوت الخليج" الدكتور باهر أحمد كمال أخصائي جراحات العيون و الليزك، وأفادنا بالتالي:

ماقبل عملية زراعة العدسات:

اتخاذ قرار زراعة العدسات يتم بعد تقييم حالة العين بواسطة الجراح عن طريق الكشف الدقيق وعمل الفحوصات، وتحدد مناسبة العملية له تبعًا لعدد من العوامل وهي:

سمك القرنية فالأشخاص الذين لديهم قياسات نظر عالية تزيد عن 8 درجات لا يناسبهم تصحيح النظر بالليزك، أو أقل فهم يناسبهم زرع العدسات.

من يعانون من عيوب الإبصار و التي يعجز الليزك عن تصحيحها مثل قصر أو طول النظر الشديدين أو الاستجماتزم.

من لديهم القرنية المخروطية.

من هم بعمر بين 18 و 45 عام.

ما دوت الخليج العدسات المزروعة لتصحيح النظر، وكيف تتم زراعتها؟

يستخدم في عملية الزراعة عدسات ال ICL وهي أحدث أنواع العدسات المستخدمة داخل العين لتصحيح عيوب الإبصار دون الحاجة لإزالة عدسة العين الطبيعية، وتتم زراعة العدسات في دقائق قليلة بطريقة متطورة جدًا حيث يتم طي العدسة وحقنها داخل العين من خلال فتحة متناهية الصغر وبدون غرز أو ألم نهائيآ.

ويستطيع الشخص بعدها أن يعود لحياته الطبيعية في نفس اليوم مع إعطائه بعض الإرشادات والقطرات للعين لفترة مؤقتة.

و العدسات المزروعة تكون بشكل دائم مدى الحياه ولا حاجة لإزالتها، إلا في بعض الحالات النادرة، على سبيل المثال إذا حدث تغير في قياسات العين لاحقًا يمكن استبدال العدسة بعدسة أخرى بالقياس الصحيح، أو في حال تكونت مياه بيضاء مستقبلا مع تقدم السن، وحدوث إعتمام في العدسة نتيجة ذلك، وهنا يمكن إزالتها و إزالة عدسة العين المعتمة ثم زرع عدسة أخرى بديلة.

موانع زراعة عدسات تصحيح النظر:

إذا كان السن أقل من 18 سنة، أو في حالة عدم استقرار قياسات النظر بالعين.

وجود أمراض بالعين و من أهمها وجود مياه بيضاء أو إلتهاب قزحي بالعين.

وأخيرًا، عدسات الزراعة تختلف في قياساتها ويحدد القياس الطبيب المختص بعد الفحص الدقيق للنظر، وعمل الفحوصات الطبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.