طريقة عمل أحمر الشفاه بثلاث طرق مختلفة بالفازلين في المنزل

طريقة عمل أحمر الشفاه إلى كل فتاة وكل سيدة تبحث عن طرق لعمل أحمر الشفاه في المنزل بكل سهولة لأن أحمر الشفاه الموجود في المحلات داخل في تركيبه مواد غير طبيعية تضر بالشفاه، لذا قدمنا لكم طرق مختلفة لعمل الروج في المنزل بإستخدام الفازلين، لأننا نلاحظ أن الجميع أصبحوا لا يقدرون عن الاستغناء عن أحمر الشفاه بصفة مستمرة وكل هدفنا هو الحفاظ على سلامتكم، لذا قدمنا لكم ثلاث طرق لتجهيزه بكل سهولة دون ترك أي آثار جانبية على الشفاه، فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل الروج الثابت في البيت. طريقة عمل أحمر الشفاه الروج بالسكاكر والفازلين الروج بالسكاكر والفازلين سوف نحتاج إلى مكونين فقط وهم: ثلاث ملاعق من الفازلين.

أي نوع من السكاكر التي تفضليه سواء كان لون أحمر أو وردي أو أي لون أخر. كل ما نفعله اتباع الآتي: نقوم بوضع السكاكر في كيس محكم الغلق.

نقوم بالضغط عليه بإستخدام المدق الخاص بالطعام.

نقوم بإحضار طبق السكاكر المهروسة مع الفازلين ونقلبهم جيداً.

نقوم بوضع الطبق في المايكرويف لمدة دقائق لحين إذابة قطع السكاكر نهائياً.

نقوم بوضع الخليط في قوالب، وضعها في الثلاجة واستخدامها في أي وقت، كما يمكنك معرفة طريقة تكثيف الشعر من خلال موقعنا. طريقة عمل الروج بإستخدام ألوان الشمع والفازلين طريقة عمل الروج بإستخدام ألوان الشمع والفازلين سوف نحتاج إلى هذه المكونات: ملعقة من الفازلين.

أي لون قلم شمعي مفضل إليكى.

ملعقة أو أكثر بقليل من زبدة الشيا أو أي زيت مرطب. كل ما نفعله اتباع اﻵتي: نقوم بالتخلص من الورقة الموجودة على قلم التلوين.

نقوم بتقطيع القلم إلى قطع صغيره جدا، ونضعه في إناء علي نار هادئة لحين أذابته نهائياً.

نقوم بخلط معه الفازلين وقليل من زبدة الشيا خلطا جيدا،ً ووضعهم في قالب ووضعها في الثلاجة، كما يمكنك معرفة طريقة إزالة الشعر بالخل. طريقة عمل الروج بالشوكولاته والفازلين طريقة عمل الروج بالشوكولاته والفازلين سوف نحتاج إلى هذه المكونات: ملعقتين من زيت جوز الهند.

أي نوع شوكولاته تفضليه، ولكن دون مكسرات أو بسكويت.

ملعقتين من الفازلين. كل ما نفعله الآتي: نقطع الشيكولاته إلى قطع صغيرة جداً.

نقوم بإذابتها بإستخدام حمام مائي، أو بإستخدام المايكرويف.

عند أذابتها تماما نقوم بخلط الفازلين وزيت جوز الهند خلطا جيداً لحين الحصول على خليط متجانس.

نقوم بوضع الخليط في قالب ونضعه في الثلاجة، ونستخدمه حينما يتجمد.

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