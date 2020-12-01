حرف ومهن الانبياء عليه السلام بالترتيب تعرف عليهم

حرف ومهن الانبياء متنوعة ومختلفة، فما من نبي لله عز وجل إلا وعمل في حرفة وكسب منها طعامه وشرالبه بالحلال الذي أحله الله تعال ، الأنبياء جمع كلمة نبي والنبي هو إنسان قد اختاره الله واصطفاه من خلقه ,ليوحي الله عز وجل إليه بدين وشريعة سواء كان مكلف بالتبليغ أم لم يكلف ، أن العمل هو شئ اساسي من الضروريات في حياة كل إنسان , من أجل توفير كافة مستلزمات معيشتة من مأكل ومشرب وملبس .

ومن أجل التكامل الاجتماعي ,ولقد حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية ,وحثت كافة الاديان السماوية على اهمية العمل .

وجاءت في الايات القرانية قال الله تعالي جل شأنه ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) كما جاء في النصوص والأحاديث الشريفة : الدليل على أن الانبياء مهنة وحرفة يعمل بها ويتقنها ( روي البخاري في صحيحة عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ‘عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال “ما أكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه , وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده”) هذا يدل وبشكل واضح على أن كان لكل نبي حرفه ومهنه يمتهنها ,وهذا راجع إلى أن الدين في الاصل يقوم على ماتتطلبة امور الحياه من زراعة وصناعة وتجارة, لذلك جاء الدين الاسلامي مأكدا على ضرورة استخدام الإنسان لكافة الطرق والوسائل المتاحة في جميع مجالات العمل.

وجاء أيضا مارواه الحافظ البزار عن رفاعة بن رافع , أن النبي صلى الله عليه وسلم ,سئل أي الكسب أطيب؟ ؟قال :”عمل الرجل بيده , وكل بيع مبرور”).

كان لكل نبي من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة واتم التسليم وعلى رأسهم خير البشرية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ,مهنة وحرفة يعمل بها ويتقنها فمنهم من كان يعمل بالخياطة , والنجارة والحدادة , ورعي الغنم , والزراعة , والطب وغيرها من المهن الأخرى, فمنهم من ورد الدليل على مهنته بالقرآن والسنة ومنهم لم يرد ,سنعرض لكم في هذا المقال حرف ومهن الانبياء

ما هي حرف ومهن الانبياء؟؟

1-مهنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خير البشرية

كان سيدنا محمد عليه الصلاة واتم التسليم في مطلع عمره يشتغل برعي الأغنام لأهل مكة مقابل بضعة قراريط, وعندما كان شاب واشتد عودة عمل بالتجارة لصالح السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ,ثم لما تزوج السيدة خديجة في تجارته الخاصة حيث أنها لأمانته وصدقه وما كان يدخل تجارة إلا وكانت رابحة ,فقد وكلته لرعاية تجارتها وأموالها.

2-مهنة سيدنا آدم أبو البشر

كان سيدنا آدم عليه السلام عندما هبط من السماء إلى الأرض هو وزوجته ما كان له إلا أن يعمل بيده للحصول على الرزق ,فعمل بالزراعة وهو أول من عمل من البشر,فكان يجني الثمار والمحاصيل التي يقوم بزراعتها هو وزوجته, كما قام بصناعة بعض المعدات والآلات التي تعينه على حرث الأرض وجني الثمار, وغالبا ما كان يصنعها من الخشب والأحجار.

3-مهنة سيدنا ابراهيم خليل الله

كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعمل بناءا ,هو من بنى الكعبة وعاونه في عملية البناء ابنه اسماعيل عليه السلام .قال الله تعالى (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

4-مهنة سيدنا نوح عليه السلام

كان نوح عليه السلام يعمل بحرفة النجارة فقام بصنع السفينة التي نجته هو ومن معه من المؤمنين من الطوفان الذي أغرق القوم الظالمين وزوجته وابنه.

قال الله تعالى (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ).

5-مهنة سيدنا داود عليه السلام

كان يعمل حداد وهذه المعجزة التي أعطاه الله اياها , اذ كان الحديد يلين بين يديه ويشكله كيفما شاء ويصنع منه الدروع والاسلحة في الحروب وهو أول من استخدمها ,وكان يبيعها وينفق على نفسه وزوجته وأولاده ,فكان الحديد بين يديه كالطين أو المعجون .

قال الله تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

6-مهنة سيدنا ادريس عليه السلام

قيل انه كان يعمل بالخياطة وحياكة الثياب ,وقيل انه كان يسبح الله ويذكره مع كل غرزة يقوم بخياطتها,وكان أول من مسك القلم وتعلم الكتابة والقراءة ,وعلم الحساب والفلك , كما انه اتقن وتعلم اثنين وسبعين لغة غير اتقان العربية .[والله أعلى وأعلم ]

7-مهنة سيدنا موسى كليم الله

كان يعمل في مهنة رعي الأغنام بعد هروبه من فرعون , حيث عمل عشر سنوات في رعي الأغنام مقابل مقابل مأكله ومشربه ونومه .

قال تعالى (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ*قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ).

8-مهنة سيدنا يوسف عليه السلام

كان يوسف عليه السلام في مهنة القضاء والوزارة , لما أوتي من الحكمة والعلم الكثير , كما انه كان يفسر الرؤى والأحلام , وهو أول من أسس مكتبا للمحاصيل الزراعية وقام بتخزينها في وقت كثرتها وتوزيعها على الناس في سنوات القحط.

قال تعالى (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).

9-مهنة سيدنا عيسى عليه السلام

كان عيسى ابن مريم عليه السلام يعمل بالطب والصيدلة فكان يداوي المرضى .

قال تعالى (وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ).

10-مهنة سيدنا الياس عليه السلام

كان إلياس عليه السلام يعمل بنسج الخيوط ولم ترد نصوص واضحة تؤكد مهنته .[والله أعلى وأعلم]

11-مهنة سيدنا صالح عليه السلام

كان يعمل في صغره بمهنة البناء مثل قومه الذين كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبال , وعندما كبر عمل بتربية الجمال والنوق والتجارة بها .

واليك باقي المهن والحرف التيي اشتغل بها انبياء الله تبارك وتعال.

12-مهنة سيدنا سليمان عليه السلام

كان يعمل حاكما واميرا ,وأول من استخدم النحاس ,وسخر الله له الجن.

قال تعالي (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ).

13-مهنة سيدنا اسماعيل عليه السلام

كان يعمل بالصيد البر والبحر ,كما أتقن سبعون لغة.

14-مهنة سيدنا يونس عليه السلام

كان يعمل في صيد الأسماك.

15-مهنة سيدنا ذو الكفل عليه السلام

كان ذو الكفل عليه السلام خبازا ,يصنع الخبز.

16-مهنة سيدنا شعيب عليه السلام

كان يعمل في مهنة الزراعة ,وقيل انه كان يعمل في رعي الأغنام [والله أعلى وأعلم].

17-مهنة سيدنا يعقوب عليه السلام

كان يعمل في رعي الأغنام .

18-مهنة سيدنا اسحاق عليه السلام

كان يعمل راعيا.

20- مهنة سيدنا ايوب عليه السلام

كان يعمل بمهنة الزراعة.

21-مهنة سيدنا لوط عليه السلام

كان يعمل مؤرخا.

22-مهنة سيدنا هود عليه السلام

كان هود عليه السلام يعمل في مهنة التجارة.

23-مهنة سيدنا هارون

كان يعمل وزيرا لمدة بضعة شهور ميلادية.

24-مهنة سيدنا لقمان عليه السلام

كان يعمل في الطب ومداواة المريض.