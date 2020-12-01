طريقة صينية كرات البطاطس بالبشاميل محشية بالفرن

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بأشهى وأطعم أنواع الحشوات التي يحبها أطفالك وتكون بمذاق رائع يفضلها الكبار والصغار وتعتبر وجبة متكاملة من أفضل الأطباق التي تقدم في المطاعم فهو طبق مميز، وتعد من الوصفات الشهية التي لها مذاق لا مثيل لها وتضيف حشو كرات البطاطس الكثير طعم مثل الكبيبة الخليجية والعربية، كما إنها عند إعدادها تكون متماسكة ولن تفك أثناء الطهي، فستتمكني الآن من صنع كرات البطاطس بأنواع مختلفة وسنعرض مقادير وطريقة التحضير في السطور القادمة. مكونات عمل كرات البطاطس بحشو الجبن حضري 3 ثمرات البطاطس كبيرة الحجم. نصف كيلو من جبن فيتا قليل الملح. ملعقة كبيرة من الزبدة. 2 ملعقة كبيرة دقيق ابيض. كوب كبير من الحليب. ملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة لكل منهم. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي التحمير. خطوات عمل كرات بطاطس مقلية و محشية في وعاء قومي بسلق البطاطس بعد أن تقشريها واتركيها في ماء مغلي حتى تصبح طرية يمكن هرسها.

ثم قومي يهرس البطاطس مع الزبدة والفلفل الأسود وقليل من الملح وامزجي كل تلك مكونات مع بعضها حتى تتمازج معا.

ثم ادخلي البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة أو أكثر قليلا، شكلي كرات البطاطس وادخلي داخل كل كرة بطاطس قطعة من الجبن.

احضري صينية وادهنيها بالقليل من الزيت، ورصي كل كرات البطاطس المحشوة بالصينية.

ضعي حلة على النار أو مقلاة غويطة وضعي بها الزيت، واتركيه حتى يسخن الزيت وضعي عليه الدقيق وقلبيه حتى يكون لونه أصفر أو ذهبي قليلا.

ثم ضيفي عليه الحليب بالتدريج مع تقليب مستمر حتى يثقل القوام ويكون قوام مزيج كريمي متماسك بشكل نسبي.

ويتبل الخليط الأبيض بالفلفل الأسود والملح البهارات، وبتلك يكون قد أصبح لديك مزيج بشاميل

ضعي صوص البشاميل على البطاطس في صينية ويدخل الفرن حتى يأخذ لون ذهبي. مكونات عمل كرات بطاطس محشوة لحم مفروم مكونات عمل كرات البطاطس بحشو الجبنخطوات عمل كرات بطاطس مقلية و محشيةمكونات عمل كرات بطاطس محشوة لحم مفروم نحتاج إلى 2 ثمرة بطاطس كبيرة الحجم. ربع كيلو لحم مفروم قليل دسم. بيضة واحدة العدد. كمية من بقسماط لعجينة بطاطس. ملعقة كبيرة بهارات لحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

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