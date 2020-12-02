5 اطعمة سامة للكلى اعرفيهم معانا

الكليتين هما مركز القوة اللي بينقوا الجسم من الفضلات ، ومن غيرهم ، الدم هيبقى مليان بالسموم ، ولكن لحسن الحظ هي عضو قوي وفعال جدا ، لدرجة ان اشخاص كتير ممكن يعيشوا بكلية واحدة بس ، ولكن لو الكلية ضعيفة ، ممكن تبقي معرضة لخطر الاصابة بحالات مثل حصى الكلى وحتى الفشل الكلوي ، والاطعمة اللي بناكلها بتأثر بشكل غير مباشر على الكليتين لان وظيفتهم هي تصفية الفضلات والسموم الباقية بمجرد ما الكبد يعمل عملية استقلاب العناصر الغذائية ، عشان كده الحفاظ على نظام غذائي صحي وآمن للكلى مهم جدا للحفاظ عليها صحية وتقوم بكل وظايفها ، عشان كده النهاردة هنتعرف مع بعض على 5 اطعمة سامة للكلى لو بتاكليهم حاولي تتجنبيهم او تقلليهم وتغيري نظامك الغذائي عشان تحافظي على صحتك على المدى الطويل.

اطعمة سامة للكلى:

1- اللحوم الحمرا وغيرها من الاطعمة الغنية بالبروتين:

البروتين يعتبر مصدر طاقة مهم لجسمك ، ولكن الافراط في اكله ممكن يبقى مضر ، لان مافيش مكان في الجسم ممكن يتخزن فيه البروتين الزيادة ، وبالتالي لازم يتم تصفيته من خلال الكليتين ، ولما بتكون كمية البروتين صغيرة بيتم معالجته بسهولة اكتر ، ولكن لو البروتين بكمية زيادة ده ممكن يزود الحمل على الكليتين ، وده في النهاية ممكن انه يأدي لبداية انهيار الاعضاء.

بالاضافة انه تم ربط اللحوم الحمرا بزيادة خطر الاصابة بالامراض والفشل الكلوي ، لان كمية حمض اليوريك اللي بيتم انتاجهم في الجسم ممكن انها تسبب حصوات الكلى وتقلل من عملها ، ممكن تستبدلوا اللحوم الحمرا باللحوم البيضا زي الفراخ ، ده ممكن يقلل الحمل على الكليتين.

لما بنستهلك كمية كبيرة من البروتين اكتر بكتير من احتياجنا ، الكلية بتعمل مجهود اكبر لمعالجتة ، وده بيسبب بروتين في البول ، وزي ما قولنا انه ممكن يسبب حصوات الكلى.

2- الملح الزيادة:

كل شخص محتاج الملح في نظامه الغذائي للحفاظ على وظائف الجسم ، لكن الافراط في اكل الملح ممكن يبقى مضر من نواحي كتير ، الملح الزيادة في الدم بيسبب تخزين الكلى لسوائل زيادة وده بيخفف الدم اثناء مرورة على اعضاء الجسم ، وده ممكن يأدي لتغيير توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الكلى وتقليل وظيفتها بشكل عام.

الصوديوم كمان بيزود من الكالسيوم في البول ، واللي ممكن يسبب حصوات الكلى ، خصوصا عند الاشخاص اللي بيعانوا بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، عشان كده الافضل تجنب الملح او تقليله قدر الامكان في الاكل.

3- الكافيين:

شرب القهوة باعتدال ممكن يكون ليه فوايد صحية ، ولكن الافراط في تناول الكافيين في القهوة واي مشروبات تانية بتحتوي على الكافيين ممكن انه يسبب ضرر ، الكافيين مادة منبهة ممكن انها تزود من تدفق الدم ومن ضغط الدم ، وده هيعمل ضغط على الكلى ، واظهرت الدراسات كمان انه بيزود من انتاج الكالسيوم في البول ، واللي ممكن يسبب حصوات الكلى حتى عند الاشخاص الغير معرضين للاصابة بيها ، فلو بتشربي اكتر من فنجان قهوة في اليوم حاولي تقللي من الكافيين ، ممكن تستبدليه بمنبهات تانية زي الجينسنج ومكملات فيتامين C.

4- المحار:

اظهرت بعض الدراسات ولكن غير مؤكدة اوي ان المحار ممكن يسبب ضرر عن طريق حمض الدومويك ، ومعروف كمان ان الحمض ده بيسبب تلف في الدماغ لو مستوياته عالية ، ويعتبر اكل المحار الملوث بكميات كبيرة خطير جدا ، وعادة المأكولات البحرية بتحتوي على حمض الدومويك بمستويات آمنة للدماغ ، ولكن اكل كمية كبيرة من المحار ممكن يعرض الكلى للخطر.

لو انتي بتاكلي المحار بكميات معقولة ومش دايما مافيش قلق من ده ، ولكن بالنسبة للاشخاص اللي بياكلوا المأكولات البحرية بشكل يومي ، ممكن يبقى خطر عليهم ، عشان كده لازم تتأكدي من المحار اللي بتشتريه وتنضفيه كويس جدا.

5- المحليات الصناعية:

المحليات الصناعية موجودة في كل حاجة من اول الصودا الدايت لحد الاطعمة الخالية من السكر والآمنة لمرضى السكر ، ولكن المكون الاكتر شيوعا في المحليات الصناعية ، هو الاسبارتام ، وده ممكن يبقى ليه اثار سيئة على الكليتين ، والنتيجة الاكثر شيوعا للافراط في الاسبارتام هو انتاج الكالسيوم في البول ، اللي بيسبب حصوات الكلى.

واظهرت الدراسات ان الاشخاص اللي بيشربوا المشروبات الغازية اللي فيها محليات صناعية بيعانوا من انخفاض في وظائف الكلى ، ولكن كان صعب التحديد ان ده بيحصل بسبب المحليات الصناعية او المكونات التانية في الصودا ، ولكن في الحالتين الاكتر امان للاشخاص اللي عايزين بدايل للمحليات الصناعية انهم يعتمدوا على حاجات طبيعية زي الستيفيا, شراب القيقب Maple syrup ، ودي تعتبر خيارات مثالية للاشخاص اللي عايزين يبعدوا عن السكر.

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