اخطر 9 اعراض لنقص النحاس في جسم الانسان وما دوت الخليج الاطعمة الغنية به، نستعرضها في موضوعنا التالي، من منطلق التوعية بأهمية عنصر النحاس وفائدته للصحة العامة ككل.

اخطر 9 اعراض لنقص النحاس في جسم الانسان:

النحاس له دور في امتصاص الحديد، وأي نقصان به يؤثر بالتالي على مستوى الحديد، ونقصان الحديد يصيب الجسم بالتعب العام و الضعف، ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم. وكلا العنصران هما مصدر طاقة للجسم. النحاس معدن مهم لصحة العظام وأي نقصان في مستوياته يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. الصعوبة في المشي دوت الخليج أحد أبرز مضاعفات نقص النحاس في الجسم، حيث أن النحاس مهم للحبل الشوكي. البشرة تتأثر بنقص النحاس من خلال ظهور التعب عليها والشحوب بها بسبب علاقة النحاس بعنصر الميلانين في الجلد. أحد أبرز أعراض نقص النحاس الخطيرة هو تضرر البصر وظهور مشاكل به. النحاس له دور رئيسي لصحة الجهاز المناعي وأي نقصان به يرفع من نسب التعرض للأمراض الصحية المختلفة. الجهاز العصبي والدماغ تحديدًا يتأثر بشكل كبير في حال نقصان النحاس، ويظهر ذلك من خلال ظهور مشاكل في الذاكرة. المعادن في الجسم له دور كبير في عمل الغدد، و نقص النحاس يضعف من أداء الغدة الدرقية، ويظهر الأثر لذلك من خلال عدم القدرة على تحمل البرد. النحاس يؤثر على الميلانين في الجسم وهو عنصر مسؤول عن لون الشعر والجلد، وأي نقصان به يزيد من ظهور الشيب في شعر الرأس.

الاطعمة الغنية بعنصر النحاس:

الكبد.

المأكولات البحرية.

الشوكولاتة الداكنة.

الشوفان.

حبوب السمسم.

الفطر.

اللوز.

ويمكن أخذ النحاس من المكملات الغائية الطبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.