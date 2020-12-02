هل فيروس كورونا الجديد يهاجم كريات الدم الحمراء، هذا ما حاولت عديد من الدراسات و الأبحاث الطبية في العالم أن تبحث في صحته أو طريقة تأثيره، وذلك لأن كريات الدم الحمراء دوت الخليج المسؤولة عن صحة الدم بشكل مباشر، وأي خلل بها يؤثر على الجسم ككل، وفي التالي دراسة صينية بحثت في ذلك، واستنتجت الآتي:

هل فيروس كورونا الجديد يهاجم كريات الدم الحمراء:

أجريت دراسة صينية لعلماء من جامعة سيتشوان، ونشرت على ChemRxiv لاختبار وجود الفيروس في دم الإنسان أو أي خلايا دم، مما قد يسمح للفيروس بالاختباء من جهاز المناعة. وهو مهم بشكل خاص بالنظر إلى بعض التقارير التي تفيد بأن الفيروس يمكن أن يصيب الخلايا الليمفاوية.

وقد قال علماء آخرون أن الفيروس قد يهاجم الهيموجلوبين، أو أنه يمكن العثور عليه في دم المرضى المصابين، أو الخلايا المحيطية بالدم أحادية النوا (PMBCs) ، كما هو الحال مع الفيروسات المعدية الأخرى مثل التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أو فيروس العوز المناعي البشري.

في هذا السياق، كشفت نتائج الدراسة صينية أن فيروس كورونا المستجدّ يهاجم الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، من خلال منع خلايا الدم الحمراء عن نقل الأكسجين إلى الرئتين.

كورونا وكريات الدم الحمراء:

في ذات السياق نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” تقريرًا عن اكتشاف عالمة إيطالية آلية عمل فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، الأمر الذي يسهل وجود علاج للفيروس باستخدام الأدوية التي يتم تطويرها.

وقالت العالمة الإيطالية أناليسا شيوسولو خريج كلية الصيدلة بجامعة بيروجيا، إن الفيروس فور دخوله للجسم يهاجم الهيموجلوبين في الدم، الأمر الذي يضعف خلايا الدم الحمراء ويجعلها غير قادرة على نقل الأكسجين لأي مكان بالجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.