وضعية النوم الامثل للتخلص من آلام البطن وحرقة المعدة، دوت الخليج أكثر من وضعية ينصح بها الأطباء، إلا انه من المهم أولا علاج الحالة الصحية وإتباع النصائح الطبية للشفاء منها، وعن تلك الوضعيات أورد "موقع ويب" طب التالي:

وضعية النوم الامثل للتخلص من آلام البطن وحرقة المعدة:

في حالة الإصابة بحرقة المعدة، ينصح بالنوم على الجانب الأيسر لأن هذا يساعد في ارتخاء صمام المعدة، ويجب وضع الرأس على وسادة لتقليل الضغط على المعدة.

في حالة وجود آلام في البطن، ينصح بالنوم على الظهر أو الجانب ولكن دون الضغط على البطن.

شروط النوم الصحي:

النوم هو عملية رئيسية في حياة الإنسان، لها شروط عدة حتى تتحقق الفائدة منها، ولك نحقق النوم الصحي يجب إتباع التالي:

النوم اليومي لمدة لا تقل عن 7 ساعات للبالغين، كما يجب عدم الإفراط في النوم لأن له أضرار صحية ونفسية.

النوم يجب أن يكون في مكان مخصص للنوم وهادئ بعيد عن أي ضجيج.

النوم ليلا وفي مكان مظلم أو بوجود إضاءة خافته ولذلك لإراحة الجسم و الذهن و العيون.

النوم في غرفة ذات درجة حرارة مناسبة، بحيث لا تكون باردة جدًا أو حارة جدًا.

الخلود للنوم يجب أن يكون في أول الليل ويفضل الاستيقاظ في أوقات الصباح الباكر.

من المهم النوم على أسرة مريحة واستخدام وسائد داعمة للرقبة، واستخدام بطانيات ومفارش قطنية.

ارتداء ملابس النوم المناسبة.

من المهم عدم تناول أي وجبات دسمة قبل النوم بثلاث ساعات.

الحفاظ على نظافة الفم و البدن قبل النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.