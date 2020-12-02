ما دوت الخليج اسباب تكون جلطات الدم لمرضي فيروس كورونا وكيف يمكن الوقاية منها، ومنذ اليوم الاول لاكتشاف فيروس كورونا وتفشيه في معظم دول العالم حاصداً حتى الساعة اكثر من 64 مليون اصابة، فيما يقترب عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19عتبة المليون ونصف.

شرع الباحثون والعلماء والاطباء في درس طبيعة الفيروس التاجي لمعرفة تكوينه وطريقة عمله، بغية المساعدة في منع التداعيات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يخلَفها.

وقد شهد العديد من مصابي فيروس كورونا المستجد مضاعفات صحية أودت بحياة البعض منهم، منها تكون جلطات الدم وهو ما نستعرض لحيثياته اليوم.

ما دوت الخليج اسباب تكون جلطات الدم لمرضي فيروس كورونا وكيف يمكن الوقاية منها

أشار موقع "بي بي سي" عربية الى ان الخبراء لاحظوا ان جلطات الدم المعروفة بالخثرات، يمكن أن تودي بحياة عدد من مرضى فيروس كورونا.

وقد ظهرت جلطات الدم عند حوالي 30% من المصابين بحالات متقدمة من مرض كوفيد-19 بحسب الخبراء الطبيين، الذين أفادوا ان السبب الرئيسي وراء هذه الجلطات مرده الى الالتهابات الحادة في الرئتين كرد فعل طبيعي للجسم بوجه الفيروس.

كما تظهر على المصابين بالفيروس حول العالم مضاعفات طبية عديدة منها الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل العديد من الأعضاء، فيما لوحظ تزايد معدلات جلطات الدم بين المرضى بشكل كبير خلافاً لما هو متوقع.

واكتشف الاطباء حدوث آلاف الجلطات الصغيرة في رئات بعض مرضى كورونا، وقد أدت الاصابة بعدوى الفيروس أيضاُ الى زيادة حالات الخثار الوريدي العميق وهي كناية عن جلطات في الاقدام.

وتُصنف هذه الحالة بالخطيرة على الحياة، في حال انفصلت إحدى التخثرات عن أوردة القدم، وانتقلت في الدم نحو الرئتين، ما يؤدي لانسداد الدورة الدموية في الشرايين العلوية.

مشكلة كبيرة ناجمة عن جلطات الدم

ويعتقد روبن آريا، طبيب مختص بتخثر الدم والجلطات الدموية في مستشفى "كينغز كولدج" (لندن) الجامعي، ان التخثر بات من المشاكل الكبرى الناجمة عن عدوى فيروس كورونا.

مضيفاً ان هذه المشاكل تطال بشكل محدد مرضى كوفيد-19 في العناية المشددة، وقد أظهرت دراسات عدة ان نصفهم يعانون من انسداد رئوي وجلطات دموية في الرئة.

هل يمكن الوقاية من جلطات الدم لمرضي فيروس كورونا

أظهرت عدة دراسات ان الأدوية المسيّلة للدم والتي تستخدم حالياً لعلاج تخثرات الدم، لا تعطي المفعول المرجو منها. كما أن زيادة جرعات هذه العقاقير إلى مستويات أعلى، قد يعرَض المرضى لخطر الاصابة بنزيف مميت.

وتسعى الطواقم الطبية في كافة انحاء العالم وضمن تعاون مستمر، للتوصل الى طريقة آمنة وفعالة لعلاج مشكلة تجلط الدم الناجمة عن فيروس كورونا. فيما يدفع العلماء بالمزيد من التجارب بغية التوصل الى العيار النموذجي المطلوب من مسيلات الدم لاستخدامها في حل هذه المشكلة.

كما يرجح الخبراء احتمالية حل آخر لمشكلة جلطات الدم، وهو إيجاد طريقة للحد من التهاب الرئتين الحاد الذي يؤدي الى تكوين الدم الدبق، وبالتالي حل المشكلة من اساسها.