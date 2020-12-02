مع التقدم بالسن، تبدأ الصحة بالتراجع ليبدأ كبار السن ممن تخطوا 50 عاماً يعانون من بعض المشاكل الصحية التي تتراوح بين المتوسطة والشديدة.

وتعد امراض القلب والجهاز الهضمي وامراض اللسان والاسنان واضطرابات سوائل الجسم واملاحه ومرض البول السكري والالتهابات والعدوى وامراض الحواس مثل ضعف السمع وغيرها، من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها كبار السن.

ويحتاج كبار السن لاعتماد نظام غذائي وحياتي صحي، يرتكز في المقام الاول على الاطعمة الصحية وممارسة الرياضة وانقاص الوزن. كما ان تناول بعض الفيتامينات والمعادن يسهم في تحسين وتعزيز صحة كبار السن.

فما دوت الخليج افضل الفيتامينات والمعادن التي يجب على كبار السن تناولها باستمرار؟ هذا ما نستعرضه سوياً كما جاء على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "إكسبريس".

افضل الفيتامينات والمعادن لصحة كبار السن

يوصي Pharmacy Times كبار السن بضرورة الحصول على 4 فيتامينات ومعادن على شكل مكملات، بالتوازي مع تناول الطعام الصحي.

وهذه الفيتامينات والمعادن دوت الخليج التالية:

فيتامين د: له فوائد عدة على الصحة بشكل عام وصحة كبار السن بشكل خاص، كون فيتامين د يساعد على تقوية العظام والحفاظ على سلامتها. كما يقلل من خطر مرض هشاشة العظام والاصابة ببعض امراض السرطان والقلب.

ويعد فيتامين د 2 أو (إرغوكالسيفيرول) مناسباً للنباتيين، كونه لا يأتي من مصدر حيواني. وبعد تناوله، يتحول إلى فيتامين د 3 في الجسم.

أما فيتامين د 3، فهو خيار المكملات المفضل لدى كبار السن.

الكالسيوم: من المعادن الضرورية للحفاظ على قوة وصحة العظام مع التقدم بالسن، ويساعد هذا المعدن على تقليل خطر الاصابة بهشاشة ولين العظام .

وتتوفر مكملات الكالسيوم في أشكال مختلفة تُعرف باسم أملاح الكالسيوم"، يحتوي كل منها على كميات متفاوتة من الكالسيوم؛ لذا ينصح باستشارة صيدلي او طبيب مختص قبل تناولها.

الحديد: معدن مهم جداً لكبار السن، وهو موجود في خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم.

وكون خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، فإن التعب هو أحد أعراض فقر الدم. كما قد يحدث نقص الحديد نتيجة نزيف القرحة أو الإصابة أو حتى الجراحة.

فيتامين B12 : من الفيتامينات التي تستخدمها خلايا الجسم خاصة الخلايا الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي.

ونقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب الارتباك والهلوسة والهياج فضلاً عن الارهاق وفقر الدم.

تجدر الاشارة الى انه من الضروري التحدث مع الطبيب قبل تناول أية مكملات غذائية، كونها قد تؤثر على طريقة عمل الادوية التي يتم تناولها لعلاج بعض الحالات الصحية.