اضرار نقص البروتين الصحية وكيفية زيادته في الجسم

البروتينات دوت الخليج جزيئات حيوية ضخمة تتكون من سلسلة أو أكثر من الأحماض الأمينية الضرورية لعمل خلايا الجسم بشكل طبيعي، حيث أن أعضاء الجسم وفعالياته، وتنظيم خلايا الجسم، الأنسجة والأعضاء لا يمكن أن تتواجد بدون البروتينات.

والبروتينات مواد أساسية في عضلات جسم الإنسان، وجلد الإنسان، والعظام، وأجزاء أخرى من الجسم، وهي تشكَل نسبة 20% من الوزن الكلي للإنسان.

تختلف البروتينات عن بعضها البعض حسب تسلسل أحماضها الأمينية الذي يحدده تسلسل نوكليوتيدات الجينات المشفرة لها، وتسلسل الأحماض الأمينية هذا يحدد تحويل البروتين إلى بنية خاصة ثلاثية الأبعاد تحدد نشاط هذا البروتين.

اضرار نقص البروتين على الصحة

بما ان البروتين ضروري جداً لصحة الجسم وعمل وظائفه، فإن نقصه في الجسم يمكن أن يخلَف مجموعة من الاضرارو المخاطر الصحية، ابرزها زيادة دهون الكبد الناتجة عن نقص البروتينات التي تقوم بنقل الدهون والمعروفة بإسم البروتينات الدهنية.

وتزداد مخاطر الاصابة بدهون الكبد لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة.

كذلك فإن نقص البروتين يمكن أن يسبَب ظهور وبقع والتهابات في الجلد، فضلاً عن ترقق الشعر وبهتان لونه وتساقطه بشكل متزايد. ويسبب نقص البروتين ايضاً ضعف وتكسر الاظافر.

نقص البروتين يسبب كسور العظام

نقل موقع "سكاي نيوة عربية" عن موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية، أن نقص البروتين في الجسم يعرَض صاحبته لخطر كسور العظام، نظراً لضعف العظام وزيادة فرص اصابتها بالكسور نتيجة هذا النقص.

ذلك أنه عندما ينقص البروتين الغذائي، يضطر الجسم لأخد حاجته من البروتين من العضلات للحفاظ على صحة الأنسجة والوظائف الحيوية بالجسم، ما يؤدي الى تأثيرات سلبية على العضلات بمرور الوقت.

زيادة خطر الالتهابات

يرتبط نقص البروتين في الجسم بزيادة خطر الالتهابات المختلفة، لأن هذا النقص يؤثر على صحة الجهاز المناعي ويصيبه بالضعف، ما يجعله غير قادر على مكافحة العدوى التي تسبب الإلتهابات.

بالنسبة للوزن، فإن نقص البروتين يمكن أن يدفع المرء للافراط في تناول الطعام كونه يزيد الشهية وتناول كميات كبيرة من الطعام.

وفي حالة النقص الشديد للبروتين، فإن الجسم يحاول يحاول استعادة المستويات الطبيعية له من خلال زيادة الشهية وتناول المزيد من الطعام

كيفية زيادة البروتين في الجسم

هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في زيادة نسبة البروتين في الجسم كما أوردها موقع "ويب طب" بالتالي:

تعديل النظام الغذائي، من خلال إدراج الأطعمة الغنية بالبروتينات في النظام الغذائي اليومي سواء البروتين الحيواني أو النباتي. ويمكن استبدال إفطار الحبوب بتناول بيضة في وجبة الإفطار .

كما ينصح بتناول الزبادي الغني بالبروتين، إنما يفضل تناول البروتين الحيواني الخالي من الدهون كمكون أساسي ضمن وجبة الغداء.

تناول المكسرات بانتظام، إذ تحتوي هذه الأصناف خاصة اللوز على مستويات عالية من البروتين، اضافة لغناها بالدهون الصحية المفيدة جدا للقلب .

ويمكن تناول القليل من المكسرات النيئة، أو إضافتها لبعض الأطعمة مثل الزبادي أو الشوفان.

إضافة البروتين إلى السلطة، مثل قطع صغيرة من صدور الدجاج أو الديك الرومي إلى السلطة الخضراء، كما يمكن صنع سلطة التونة .

وفي حال كان نقص البروتين في الجسم مرده للاصابة بمشكلة صحية، عندها لا بد من استشارة الطبيب وبدء العلاج لتفادي تداعيات هذا النقص على الصحة.