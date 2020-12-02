فوائد شوربة العدس، تصنفها ضمن أحد أفضل أنواع الشوربات، وأكثرها صحية، فهي غنية بالمعادن و الفيتامينات المتعددة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم، وعدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد شوربة العدس وهي..

فوائد شوربة العدس:

شوربة العدس غنية بالبوليفينولات وهي مضادات أكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية، كما أنها تعد مضادة للالتهابات.

شوربة العدس تساهم في إصلاح الضرر الذي يلحق بخلايا الجسم، ومفيدة للبكتيريا الصديقة الموجودة في المعدة.

من فوائد شوربة العدس أنها تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

شوربة العدس تعزز صحة القلب بسبب احتوائها على حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

العدس غني بالحديد وهو معدن مهم ورئيسي للصحة العامة يقي من فقر الدم، ويرفع من طاقة الجسم ونشاطه.

الألياف الغذائية في شوربة العدس يعرف أنها مهمة لصحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم.

تساعد شوربة العدس في الشعور بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول وبالتالي تساهم في السيطرة على الوزن.

الألياف الغذائية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي وهو مهم للشعر والأظافر والبشرة والعضلات.

شوربة العدس غنية بالفيتامينات و المعادن ومضادات الأكسدة و الأهم أنها منخفضة السعرات الحرارية وبذلك في من أهم الأطعمة التي تناسب مختلف الأنظمة الغذائية.

العدس ينصح بتناوله لمتبعي النظام الغذائي النباتي بسبب ارتفاع البروتين به.

شوربة العدس تقي من اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات.

تعزز شوربة العدس الشعور بالدفء مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

ينصح الأطباء بشوربة العدس للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.