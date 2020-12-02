طريقة فاهيتا دجاج مكسيكية بخبز تورتيلا الأصلية

تعد الفاهيتا الدجاج من الأكلات الشعبية المنتشرة في بلاد المكسيك فكل حي بها يوجد مطعم فاخر أو شعبي يقدم وجبة فاهيتا دجاج، وسرعة ما انتشرت في كل دول العالم، ويمكن أن تعد الفاهيتا بقطع اللحم أو بقطع الدجاج المشوي ويمكن أن يوضع معها أيضا فاهيتا دجاج بالخضار، وتضع الفاهيتا في خبز تورتيا الذي يزيد ويحفز من نكهة الفاهيتا يمكن صناعة الخبز سواء بدقيق القمح أو بدقيق الذرة، وتوضع داخل الخبز الجبن المبشور وتقدم بجانبها سلطة خاصة تصنع في مطاعم مكسيكية ومن أسهل طرق صناعة الأكلات العالمية وتعد فاهيتا بمكونات بسيطة لذيذة سنعلمك طريقة إعدادها خطوة بخطوة لعمل فاهيتا فراخ وجبة مثالية لأسرتك وأولادك. مكونات فاهيتا دجاج مكسيكي وخبز تورتيا بالمنزل نحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة زيت. ربع كيلو فراخ فيلية من دون عظم. ثمرة بصل أحمر صغيرة. ثمرة فلفل أحمر بارد. ثمرة فلفل أصفر. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. نصف ملعقة صغيرة شطة حارة. عيش تورتيا أو تورتيلا السندوتشات. طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالخبز قطعي كل من البصل والفلفل إلى شرائح طولية تكون رفيعة أو جوليان، ضعي مقلاة على النار وسخنيها وضعي الزيت واتركيه حتى يسخن ويوضع عليه شرائح دجاج فيلية مقطعة بالطول.

قلبي الدجاج في الزيت حتى يتغير لونه ويأخذ لون تحمير خفيف، ضعي البصل والفلفل الأحمر الأصفر على الدجاج وقلبيهم معا على نار عالية لمدة 3 دقائق حتى يكون الخضار طري قليلا لكن دون أن يفقد الخضار قيمته.

ثم ضيفي الليمون مع الملح والفلفل الأسود وعليهم البابريكا والكمون والشطة ويجب أن تتواجد الشطة لان تلك ما يميز الدجاج المكسيكي.

مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين حتى تتأكدي من أن الدجاج قد نضج.

وبذلك يمكنك تقديم فاهيتا الدجاج ساخنة مع خبز تورتيلا الشهي وزيني الفاهيتا بالكزبرة الخضراء.

ويمكن تقليب كل المكونات السابقة من دجاج وخضار وبهارات وإدخالها الفرن حتى تنضج حتى تكون صحية أكثر لضمان وجبة لذيذة صحية. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل صينية كرات البطاطس المحشية بالفرن مكونات فاهيتا دجاج مكسيكي وخبز تورتيا بالمنزلطريقة عمل فاهيتا الدجاج بالخبز

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