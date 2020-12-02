سر نجاح الكيك بالزبادي عالية بقوام وشكل تورته عيد ميلاد

سر عمل كيك الناجح يكمن في خطوات ومكونات عمل الكيك بمقادير الشيفات وسنبوح لكم بسر عمل الكيك ناجح ويخرج معكي كيك عالي وهش وتعدي أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ولا تتطلب صناعة الكيكة خطوات مبالغ فيها أو مكونات غالية الثمن ولكن عند إتباع نصائح صنع الكيك ستخرج لك مثل التورتة وبنفس قوامها العالي المرتفع، ويمكن السر في صناعة الكيك بالزبادي فهي تعطيها نتيجة ناجحة وتعد بالمنزل بخطوات بسيطة ولكن يجب أن تختاري الوعاء المناسب لصنع كيك لأن الحجم يمكن أن يتسبب في عدم خلط المكونات وتخرج من الصينية، وتسخين الفرن قبل وضع الكيك ومراعاة درجة الحرارة حتى تخرجي بنتائج مرغوب فيها. مكونات صنع كيك ناجح بالزبادي احضري كوب دقيق أبيض. ربع كوب لبن كامل الدسم. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. كوب زبادي كبير. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. رشة صغيرة ملح. نصف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب جوز هند مبشور. كوب سكر أبيض. طريقة تحضير كيك بقوام عالي ومرتفع يتم خفق البيض مع الفانيليا والزبادي والسكر بمضرب كهربائي أو المضرب اليدوي، ويمكن في تلك الوصفة استخدام سكر أبيض أو سكر بودرة حتى يذوب سريعا.

بعد أن تتأكدي من ذوبان السكر مع البيض ضيفي لهم الزيت والحليب واخفقيهم مرة أخرى جيدا حتى يتمازج الخليط.

ثم في وعاء خارجي ضيفي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا وجوز الهند وقلبيهم معا، ويفضل نخل الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم يضاف لهم البيض والزبادي والحليب.

ثم يخلط مزيج السائل على مزيج الدقيق، وتقلب المكونات مع بعضها البعض، ويسخن الفرن على حرارة 180 مئوية، أثناء عمل الكيك.

احضري صينية الفرن وبطنيها بالزيت ورشي عليها الدقيق، واسكبي المزيج السابق داخل الصينية وتدخل الفرن تترك على حرارة 180 مئوية وتكون ناضجة من داخل ومرتفعة وعالية القوام وتترك حتى تنضج. مكونات عمل كيك زبادي بدون زيت نحتاج إلى كوب دقيق أبيض. نصف كوب سكر. ربع كوب زبدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. سكر بودرة. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة جوز هند. طريقة كيك زبادي بدون زيت اخفقي الزبدة مع البيض جيدا حتى يرتفع ويكون هش، ثم ضعي الفانليا عليها.

ثم يضاف السكر مع الدقيق والبيكنج باودر والحليب وقلبي الخليط وضعيه في صينية وتدخل فرن ساخن حتى تنضج من الداخل والخارج. مكونات صنع كيك ناجح بالزباديطريقة تحضير كيك بقوام عالي ومرتفعمكونات عمل كيك زبادي بدون زيتطريقة كيك زبادي بدون زيت

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