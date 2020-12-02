كيفية تطويل الشعر في أسبوع 3 سم هو سؤال لعديد من الناس التى ترغب في تطويل الشعر بشكل سريع، نتحدث من خلال مقالة اليوم عن طريقة تطويل الشعر في أسبوع 3 سم بالوصفات الطبيعية الأكثر تجربة وكفاءة في تطويل الشعر بشكل سريع، يعتمد تطويل الشعر من أول أسبوع على العديد من العوامل بجانب إتباع برنامج الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر ، ويعد جانب التغذية أحد الجوانب والعوامل الرئيسية للحصول على شعر طويل، لذا يجب العناية ببرنامج تغذية مفيد للشعر ومن خلال أهم الأغذية المفيدة لتطويل الشعر يمكنك التعرف على أهم الأغذية المطلوبة خلال برنامج تطويل الشعر، كما يمكن الاستعانه ببعض الملتي فيتامين المخصص للشعر للمساهمة في تسريع نمو الشعر.

أهم طرق تطويل الشعر في أسبوع 3 سم

كما أوضحنا أعلاه فأن تطويل الشعر يحتاج إلى برنامج عناية متكامل مبني على عدة عوامل والتى أوضحنا أولها وهو البرنامج الغذائي الصحي للشعر، ويمكن إضافة حبوب الفيتامينات المخصصة للشعر من الصيدلية التى تصرف بدون استشارة طبيب إلى برنامج العناية بالشعر لتسريع مرحلة نمو وتطويل الشعر.

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كما يجب غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع في حالة إذا كان الشعر جاف لتمكن الشعر من تعويض الزيوت المفقودة الضرورية في نمو وتعزيز صحة الشعر، على أن يتم غسل الشعر الدهني 4 مرات أسبوعياً للتخلص من الدهون الزائدة، وغسل الشعر العادي من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة تطويل الشعر في أسبوع 3 سم

وصفة زيت الزيتون مع القهوة المطحونة

تحتوي القهوة المطحونة على مادة الكافيين والتى اثبت العلم فائدتها في تحفيز نمو الشعر بشكل سريع.

قمي بإحضار 3 ملاعق بن مطحونة مع 2 ملاعق من زيت الزيتون وأخلطيهم جيدا ثم قمي بتطبيق الوصفة على الشعر لمدة ساعتين 4 مرات أسبوعياً وحتى الحصول على النتائج المرجوة في خلال مدة فصيرة.