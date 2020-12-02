دراسة: أضرار الإفراط في النشويات

تعتبر النشويات أحد أكثر أنواع الأطعمة التي يكثر الجدال حولها، من حيث تسببها بالسمنة و الأمراض، ومن حيث أهميتها وفوائدها، إلا أنه من المؤكد أن الإفراط بها هو ما يجعلها ضارة، وهاهي دراسة توضح مدى تضرر الجسم من الإفراط في النشويات.

أضرار الإفراط في النشويات:

حذر تقرير علمي نشرته صحيفة ذا صن TheSun، من خطورة تناول الخبز والمكرونة لدى بعض الأشخاص الأمر الذى قد يصيبهم في صعوبة بالكلام أو التحرك قد تصل إلى إصابتهم بالشلل أو السكتة الدماغية لبعض الحالات المرضية، نتيجة تفاعل مركب الجلوتين مع الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص، الأمر الذي قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة.

وأوضح التقرير أن الجلوتين هو مركب بروتيني متواجد في بعض الحبوب مثل الخبز والشعير والشوفان والمكرونة ومشروب البيرة، التي قد تصيب خلايا المخ بمضاعفات تصل إلى السكتة الدماغية، وتبدأ أعراض تلك الحالة المرضية بنوبات من الدوار وعدم الاتزان التي قد تكون علامة أن تناول الخبز والمكرونة قد يضر بعقلك ويصيبك بالشلل.

حالة مرضية تسببها النشويات:

يطلق على الحالة المرضية التي يتفاعل بها مركب الجلوتين مع الجهاز المناعي بحالة "الرنح" ويشعر خلال الشخص المصاب بعد القدرة على التحكم ببعض وظائف العضلات البسيطة مثل حركة العين والمشي وصعوبة بالكلام، نتيجة لوجود خلل بالجهاز العصبي ناتج عن تفاعل سيء بين الجهاز المناعي وهذا المركب الذى يتواجد في الخبز والمكرونة.

وأظهر التقرير تطور تلك الحالات المصابة قد تصل إلى حدوث تلف في خلايا المخ الذى يتسبب في مضاعفات خطيرة، حيث تم رصد إحدى الحالات المصابة لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما اضطرت إلى استخدام العكازين بسبب عدم قدرتها على الحركة .

ويكون العلاج الوحيد في حالة الرنح هو الابتعاد عن تناول الخبز والمكرونة طيلة الحياة، واتباع نظام غذائي يبتعد عن مركب الجلوتين الذى يتواجد في تلك الأطعمة، حتى يشعر المريض بالتحسن.